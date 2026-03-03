[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국박스산업협동조합(이사장 박재경, 이하 박스조합)은 2026년도 정기총회에서 골판지 원지 및 백판지 제조 대기업들의 반복적이고 일방적인 가격 인상 행위를 강력히 규탄하는 결의문을 채택하고, 공정한 거래 질서 확립과 상생을 위한 공동 대응에 나설 것을 공식 선언했다고 3일 밝혔다.

박스조합은 골판지 원지 및 백판지 시장을 과점하고 있는 일부 대기업들이 객관적인 가격 인상 요인이 충분하지 않은 상황에서도 유사한 시기와 유사한 인상률로 반복적으로 가격을 인상하고 있으며, 자체적으로 흡수 가능한 인상 요인까지 중소 제조업체에 전가하고 있다고 지적했다.

또한 이러한 행태가 단순한 가격 조정 차원을 넘어 가격결정권이 없는 중소기업의 희생을 전제로 하는 구조적 불공정성을 지적하고 이 같은 일방적 가격 인상이 지속될 경우 중소 골판지 산업 생태계의 붕괴는 물론 국가 산업 전반의 지속가능성에도 부정적 영향을 미칠 수 있다는 우려를 표명했다.

박스조합은 “원지 가격은 박스 제조 원가에서 차지하는 비중이 매우 높아 단기간 내 대폭 인상이 이루어질 경우 중소 제조업체의 경영 안정성에 직접적이고 중대한 부담으로 작용할 수 있다”며, “산업 전반의 지속 가능성을 확보하기 위해서는 공급자와 수요자 간 신뢰에 기반한 사전 협의 구조 마련이 시급하다”고 밝혔다.

박재경 이사장은 “합리적 근거와 충분한 협의 없는 일방적 가격 인상은 산업 생태계의 균형을 훼손하는 행위”라며 “상호 이해와 협의를 바탕으로 한 균형 있는 조정이 필요하다”고 말했다. 이어 “박스조합은 공정하고 상생하는 거래 질서가 확립될 때까지 대립보다는 대화를 우선 원칙으로 삼아 산업 경쟁력 강화를 위한 실질적 협의가 이루어질 수 있도록 노력할 것”이라면서도 “대화가 여의치 않을 경우 모든 법적·제도적 대응을 포함한 가능한 조치를 강구해 나가겠다”고 강조했다.

한편, 박스조합과 3개 지역협의회 전 조합원사는 이번 결의사항을 성실히 이행함으로써 공정하고 상생하는 산업 환경 조성에 앞장설 것을 엄숙히 선언했다.