[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 3일부터 자체 개발한 AI·블록체인 기반 환적모니터링시스템 ‘포트-아이(Port-i)’의 이용범위를 체인포털 가입자 전체로 확대 적용한다고 밝혔다.

포트-아이는 부산항의 9개 컨테이너 터미널의 실시간 환적상황을 연계·통합해 선석·선박·화물의 처리 현황을 한 눈에 모니터링 할 수 있는 시스템으로 부산항의 글로벌 환적 경쟁력을 높이는 것을 목표로 한다. 또 ▷선박 및 화물 모니터링 및 이상 탐지 ▷부산항 전체 9개 터미널의 통합 선석 스케줄 제공 등을 주요 기능으로 한 AI·블록체인 기반의 지능형 시스템이다.

그동안 포트-아이는 부산항 이용 선사와 터미널운영사 등에게만 제한적으로 서비스를 제공해 왔으나 이번 확대 적용으로 부산항 이용자 누구나 서비스를 활용할 수 있게 됐다.

포트-아이를 이용하려면 부산항 항만물류통합플랫폼인 체인포털(www.chainportal.co.kr)에 접속하고 업체회원 또는 개인회원으로 가입해 환적모니터링 메뉴를 선택하면 된다. 더 상세한 기능 안내는 환적모이터링(Port-i) 누리집 내 사용 안내문을 내려받아 확인할 수 있다.

송상근 BPA 사장은 “포트-아이는 지난 3년간 현장의 의견을 반영해 완성한 결과물로 이번 확대적용을 통해 항만 이용자의 정보 접근성과 편의성이 한 층 높아질 것으로 기대한다”며 “앞으로도 현장의 목소리를 지속적으로 청취, 시스템을 고도화해 나가겠다”고 밝혔다.