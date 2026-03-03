[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]대한파크골프연합회가 운영한 2급 지도자 자격증 양성과정 영남이공대 2기가 최근 5주간의 교육과 현장 실습을 마치고 경주 쉐르빌 파크골프 교육장에서 수료식을 개최했다고 3일 밝혔다.

이번 과정은 최근 전국적으로 참여 인구가 급증하고 있는 파크골프의 체계적 보급과 안전한 경기 운영을 위한 전문 지도자 양성을 목적으로 마련됐다.

교육은 이론과 실습을 병행한 실무 중심 프로그램으로 진행됐으며 현장 적용 능력 향상에 초점을 맞췄다.

교육 내용은 파크골프 경기 규칙 및 심판 이해, 지도자 기본 소양, 코스 운영 및 관리, 안전교육, 현장 실습 등으로 구성됐다.

특히 파크골프장에서 진행된 실습 교육을 통해 교육생들은 경기 운영 전반을 직접 경험하며 지도 역량을 강화했다.

수료식은 교육생과 연합회 관계자 등이 참석한 가운데 진행됐으며 5주 교육 과정을 이수한 교육생들에게 2급 지도자 자격증이 전달됐다.

교육에 참여한 한 수료생은 “이론과 실습이 균형 있게 운영돼 현장에서 바로 활용할 수 있는 교육이었다“며 “지역 동호인들에게 안전하고 올바른 파크골프 문화를 전파하는 지도자로 활동하고 싶다”고 말했다.

권영규 대한파크골프연합회 회장은 “파크골프는 남녀노소 누구나 쉽게 참여할 수 있는 생활체육으로 빠르게 확산되고 있다“며 “전문 지도자 양성을 통해 건전한 스포츠 문화 정착과 지역 체육 활성화에 기여하겠다”고 밝혔다.