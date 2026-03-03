- 27억원 투입, 상하수도 등 지하시설 정보 정밀 구축해 지반 침하 등 사고 예방 ‘박차’

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 도로·상하수도 등 지하시설 정보를 체계적으로 구축·관리해 지반 침하 등 안전사고를 예방하고자 올해 총 27억원을 들여 지하시설 정보 전산화에 나선다고 3일 밝혔다.

이번 사업에는 국비와 도·시군비 등 총사업비 27억 원을 투입하며, 사업 대상은 아산·당진·금산·부여·서천·예산·태안 등 7개 시군이다.

사업 규모는 ▷도로 5㎞ ▷상수도 164.01㎞ ▷하수도 60.24㎞ 등 총 229.25㎞다.

도는 이번 사업을 통해 기존 도면을 단순히 옮겨 구축한 시(市) 지역 자료는 직접 측량·탐사해 데이터베이스의 정확도를 높이고, 군(郡)지역은 데이터베이스가 없는 읍·면을 중심으로 관로 심도와 위치, 속성정보를 새로 구축하기 위한 측량·탐사를 추진할 계획이다.

수집한 정보는 공공측량 성과 심사 절차를 거쳐 국토교통부 ‘지하정보 활용시스템’에 탑재될 예정이며, 탑재된 정보는 도로 굴착 인허가 시 참고 자료로 사용돼 지반 침하 등 재난 사고 예방에 도움이 될 것이란 기대다.

임택빈 도 토지관리과장은 “이번 사업으로 구축하는 정보는 무분별한 굴착에 따른 대형 사고를 예방하고 지하시설을 관리하는 데 효과적일 것”이라며 “보이지 않는 지하정보를 체계적으로 디지털화해 안전 사각지대를 해소하고 도민이 안심하고 생활할 수 있는 환경 조성에 앞장설 것”이라고 말했다.