한국사회 젠더(성) 평등 문제는 복합적…현실 측정과 개선 정도 인식의 평행선 여성 공감·소통 능력 주도의 ’유리천장 들어 올리기‘ 등 포용적 기대담론 필요

2030 등 미래세대로 갈수록 한국사회에서 젠더(성) 갈등을 심각하다고 본다. 남성 청년이나 여성 청년이나 남녀 차이는 거의 없다. 서울시여성가족재단은 3월5일 여는 118주년을 맞는 3·8 세계여성의날을 기념하는 주제로 ‘여성의 오늘, 서울의 미래’로 삼았다. 여기에는 남녀 젠더 평등이 많이 개선돼 왔고 이를 더 발전시켜야 한다는 인식이 깔려 있다. 둘 사이에는 어떤 간극이 있다. 임기 반환점을 맞는 재단의 박정숙 대표이사를 2월27일 오후에 만나 서울의 젠더 평등에 관해 물어봤다. 마침 이날 박 대표이사는 공공기관 부문에서 적극행정을 펼친 공로로 ‘2026 적극행정대상’을 받기도 했다.

▷2024년 9월 임기가 시작돼 곧 반환점을 맞는다. 취임하면서 여성 생애주기를 관통하는 정책체계를 세우겠다고 밝혔는데, 스스로 평가해달라.

-취임 당시 서울시의 긴급대응 분야가 ‘저출생’이었다. 민관 협업체계를 세우고, 재단이 주도권을 가지고 모든 걸 한다는 게 아니라 사례를 발굴·육성해 관련된 지식과 방법을 민간에 나눠주는 플랫폼으로 기능하자는 방향을 잡았다. 한정된 예산 속에서 규모의 경제를 달성하기 어려운 공공부문이 효과를 극대화하면서 혁신을 통해 모델을 만들어내는 ‘적극행정’을 도입하자는 취지였다. 그런 틀과 체계를 지금까지 세웠다. 미혼기, 임신·출산기, 돌봄기, 경력 단절 대응은 따로 관라돼왔다. 그러다 보니 관련 정책과 제도가 어디에 있는지가 찾기 어렵다. 이를 하나로 꿰어 여성의 생애주기를 관리할 수 있도록 하는 데 주안점을 뒀다. 임신·출산·양육 정보를 한곳에 모든 일종의 안내서인 ‘서울아이룸’, 아이의 미래역량을 중심에 둔 ‘서울미래아이’ 프로젝트, 일-생활 균형 기업문화 조성사업, 경력 단절 여성의 경제활동참여를 확대하는 ‘서울 우먼업 프로젝트’, 자치구와 연계한 권역별 협력모델 등을 내놨다. 그런 덕분인지 서울시 공공기관 평가에서 기관장과 기관에 대한 평가가 함께 상승하는 일종의 보상도 받았고, 헤럴드미디어그룹에서 주는 ‘적극행정대상’도 오늘 받았다.(웃음)

▷임기 후반에 ‘스마트우먼 프로젝트’를 통해 재단 사업의 한 단계 도약을 꾀하겠다고 했는데.

-연장선에 있다. 얼마 전 작고한 미국의 석학 조지프 나이 주니어가 ‘하드 파워’(경성 권력), ‘소프트 파워’(연성 권력)에 더해 ‘스마트 파워’를 말했는데, ‘스마트우먼’은 이에 기초한 저 나름의 응용이다. 제도와 인프라를 넘어 콘텐츠와 사람, 구체적으론 사람의 감정과 만족감, 성취감을 높이도록 하드 파워와 소프트 파워를 조화시켜 전달하는 것이다. 세계여성의날 기원이 됐던 ‘빵’과 투표권을 재해석해 돌봄·육아·일자리·교육 등에서 만족감을 높이는 것이라고 간추릴 수 있겠다. 부족하기는 하지만, ‘여성의 오늘’은 가족 돌봄까지 경력으로 공식적으로 인정받기까지 하는 상황이다. 돌봄 수요 예측, 안전 취약지 분석, 여성 경력관리는 물론, 거버넌스와 일자리 창출 등에서도 인공지능을 포함해 인프라가 여성을 돕고 지원하는, 여성이 이를 활용해 성취감과 만족감을 높일 수 있는 시기다. 유리천장이라는 걸림돌이 여전히 있지만, 이와 동시에 유리천장을 더 높이 들어 올리는 기회가 출현하고 있다. 변화하는 사화환경에 대응하고 4차 산업시대에 필요한 여성으로 가는 것을 돕는 정책적 접근, 그것이 스마트우먼 프로젝트이다.

▷재단은 올해 세계여성의날을 기념하는 주제를 ‘여성의 오늘, 서울의 미래’로 삼고, 여성 리더십의 역할을 강조했는데, 스마트우먼 프로젝트와 관련이 있나? 리더십에서 젠더 차이가 있다고 보는 건가?

-새로운 여성 리더십의 원천은 두 곳에서 나온다. 하나는 ‘따뜻하다’, ‘온화하다’, ‘포용한다’ 등과 같은 여성에 대한 통상적인(conventional) 인식이고, 다른 하나는 지금의 현실이다. 서울시의회 조례 가운데 여성과 전자상거래 관련 내용이 있다. 흔히 말하는 온라인 장터니 모바일 그래픽과 같은 분야는 타자와 공감 능력 혹은 소통 능력이 성패를 좌우한다. 강하거나 영웅적인 리더십이 필요하지 않다. 여성이 남성보다 공감 능력이 뛰어나다는 것을 보여주는 현실들이 있다. 여성이 주로 맡는 돌봄은 마음의 여유와 의무감이 없다면 제대로 수행하기 어렵다. 여성이 창출하기 더 쉬운 일자리들도 있다. 그런 점에서 세상을 돌보는 여성의 리더십을 말하는 게 충분히 가능하다. 스마트우먼 프로젝트는 인공지능과 인프라를 통해 여성의 이런 새로운 리더십을 북돋고, 유리천장을 더 높이 들어올리는 것이다.

▷보이지 않은 걸림돌인 ‘유리천장을 깬다’는 말은 들어봤어도 ‘더 높이 들어 올린다’는 발상은 조금 낯설다. 어떤 의미를 지니나? 그리고 젠더 평등을 말할 때, 그것이 ‘절대적 평등’인지, ‘상대적 평등’인지에 대한 생각은?

-지금 한국사회에서 젠더 문제는 복합적이다. 양성평등이 개선되면서 여성 혐오가 커지는 동시에 남성 차별이 커지고 있다는 남성들의 인식도 높아지고 있다. 개인적으로는, 이른바 모계사회의 측면들도 엿보인다는 생각도 한다. 세계경제포럼에서 발표하는 젠더격차지수(GGI)에서 우리나라는 매우 낮은 수준이지만, 유엔개발계획(UNDP)에서 발표하는 젠더불평등지수(GII)에서는 아시아 최상위권이다. 두 지표가 측정되는 방식이 다른 결과이긴 하지만, 젠더 평등의 정도라는 현실, 그리고 이에 대한 인식이라는 두 변수에 달려있다. ‘젠더 평등의 정도가 과장돼 있다’거나 ‘젠더 평등의 정도에 대해 부정적으로 답하는 관성적 답변이 많다’는 해석이 일종의 평행선을 이룬다. 개인적으론, 두 지수의 해석에서 한 가지가 더 고려돼야 한다고 본다. 점점 더 남녀 구분이 없이 개인 정체성이 비슷한 사람끼리 클러스터(집단)를 이루는 현상이 잦다는 점이다. 격차는 집합적인 남녀 사이만이 아니라 남녀 각각 안에서도 상당하고, 오히려 더 크기도 하다. 동시에, 지금은 여성들이 주도할 수 있는 분야, 여성들의 적성이 더 부합하는 분야들이 나오는 때이기도 하다. ‘유리천장을 깨자’는 게 통상적인 여성운동의 시각이라면, 저는 ‘유리천장을 더 높이 들어 올리자’는 쪽이다. 지금 시기는 좀 더 포용적인 기대 담론이 필요하다는 생각에서다. 그런 포용적 기대담론이 필요하다는 측면에서 굳이 분류한다면 저는 ‘상대적 평등’ 쪽에 속한다, 이렇게 말할 수 있겠다.

▷재단에서 분리해 운영되던 연구와 사업의 유기적 협업체계를 구축했다고 들었다. 어떤 계기 때문이고 성과는 무엇이었는지 설명해달라.

-재단의 기능 가운데 하나는 4천개가 넘는 아이돌봄 기관으로 이뤄지는 이해관계자들을 평가하고 교육하는 것이다. 문을 닫는 어린이집들이 많아지는 일이 있었다. ‘애들이 줄어서’라는 상투적 분석을 넘어 태스크포스팀을 꾸려서 좀 더 깊이 들여다봤다. 아이들이 줄어서가 아니라, 어린이집 대신에 음악학원이나 유치원으로 아이들을 보내는 게 아이들의 역량 강화에 더 낫다고 보는 엄마들의 수요가 늘어난 게 주요한 이유였다. 재단은 4차 산업시대에 필요한 1~4살 아이에 필요한 ‘365 미래아이 콘텐츠’를 개발해 어린이집과 공유했다. 이런 경험을 살려 저출생 대응사업실을 즉각적인 연구·사업의 융합·집행 기구로 개편했다.

▷더 펼치고 싶은 포부가 있나?

-지금은 ‘유기적 파워’의 시대다. 정책의 공급자와 수요자가 함께 즐기지 않으면. 개인이 원하지 않으면 정책은 소용이 없다. 그런 의미에서 저는 ‘즐거운 행정가’, 함께 즐기는 행정가를 꿈꾼다. 여성 리더십의 일부로서 가지는 아쉬움은 글로벌한 쟁점들(기후, 환경, 대유행 등)에 대해 여성들이 의제화에 나서는 정도가 부족하다는 것이다. 난임이나 불임도 환경 문제다. 아이들의 학습이 느린 이른바 ‘경계성 장애’도 궁극적으로 모성 건강의 문제이다. 대수롭지 않게 여기는 물티슈나 에너지 드링크 등은 해로운 환경과 무관하다는 생각을 괄호로 묶어야 한다.