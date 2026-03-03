올해 예산 5조7895억원 규모 민생복지·기업지원 분야 투입

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 민생복지와 기업지원, 주요 현안의 차질 없는 추진을 위해 2026년도 제1회 추가경정예산안을 편성했다. 추경 규모는 본예산 5조6446억원 대비 2.56%인 1449억원으로, 올해 울산시 예산은 5조7895억원으로 늘어난다.

주요 재원은 보통교부세 804억원과 내부유보금 249억원 등이고, 회계별로는 일반회계 1170억원, 특별회계 279억원이 각각 증액됐다.

편성 내용은 ▷인공지능(AI)과 경제 분야 270억원 ▷민생·복지 분야 285억원 ▷도시·안전 분야’에 651억원 ▷정원·녹지 분야 170억원이다.

김두겸 울산시장은 이날 기자회견을 통해 “이번 추경예산안은 급변하는 경제환경에 대응하고 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 민생복지와 기업지원 분야를 중심으로 효율적으로 재원이 활용되도록 편성했다”고 설명했다.

이번 추경예산안은 울산광역시의회 제262회 임시회 기간 중 심의를 거쳐 이달 중 확정될 예정이다.