부산 출신 장관 후보자 27년 해양·항만 정책 경험 공공기관 이전·해양수산 클러스터 구축 필요성 강조

[헤럴드경제=양영경 기자] 해양수산부 장관에 지명된 황종우 후보자가 3일 “무엇보다 북극항로 시대를 선도하고 부산을 해양 수도권으로 육성하는 데 최선을 다하겠다”고 각오를 밝혔다.

황 후보자는 이날 부산 중구 부산항만공사 인사청문 준비 사무실로 첫 출근하며 “그것이 지역을 살리고 대한민국의 미래를 활짝 여는 길”이라며 이같이 말했다.

황 후보자는 전재수 전 장관 사퇴로 장관직이 공석이 된 지 81일 만에 지명됐다. 그는 1967년 부산에서 태어나 부산동고와 서울대 사법학과를 졸업한 뒤 행정고시 38회로 공직에 입문했다. 공직 생활의 대부분을 해수부에서 보내며 해양·항만 정책을 담당해 왔으며 관련 분야의 전문가로 평가받는다.

그는 “국제 정세가 엄중한 시기에 해수부 부산 시대의 첫 장관 후보로 지명된 점이 영광스럽고 또 무겁게 받아들인다”면서 “올해는 국민 주권 정부가 출범 이후 준비해 온 과제들이 가시적인 성과를 내야 하는 중요한 시기이며 장관이 된다면 해양수산 분야 과제들이 실제적으로 성과를 낼 수 있도록 열심히 노력하겠다”고 했다.

황 후보자는 발탁 배경에 대해 “해수부에 27년가량 몸담으며 겪은 경험이 해양 산업 경쟁력을 강화하는 데 도움이 될 것이라고 (청와대에서) 판단한 것 같다”며 “그 기대에 어긋나지 않도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

HMM 본사와 해수부 산하 공공기관의 부산 이전 문제에 대해서는 해양 산업 경쟁력 강화를 위해 필요하다는 입장을 밝혔다. 그는 “부산을 명실상부한 해양 수도권으로 육성하기 위해서는 민관이 함께 면밀하게 협력하는 해양수산 클러스터를 만드는 것이 필요하다”며 “서로 선한 영향력을 미치는 선순환 체계가 필요하다”고 강조했다.

이어 “큰 틀 안에서 공공기관 이전 문제 등이 다뤄지고 있으며 또 이행되지 않을까 생각한다”고 말했다.

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 호르무즈 해협 인근의 긴장이 고조되는 가운데 해수부의 역할이 제한적이라는 지적에 대해서는 적극 대응 의지를 밝혔다.

그는 “현재 해수부는 24시간 비상 대응 체제를 운영하며 우리 선박과 선원의 안전을 최우선 가치로 두고 대응하고 있다”며 “국제 공급망, 물류망 문제도 함께 면밀히 분석해 부정적 영향이 최소화될 수 있도록 해야 한다”고 말했다. 이어 “이와 관련해 적극적으로 준비하지 않으면 경쟁력을 가질 수 없기 때문에 우리가 해야 할 바를 해나가야 한다”고 덧붙였다.

부산 출신 장관에 대한 기대와 관련해서는 “해수부에서 근무하며 부산에서 근무한 것은 부산해수청에서 1년 3개월가량이 전부”라면서도 “다만 부산이 해양 수도로서 상당한 영향력을 가지고 있어 항만물류기획과장을 할 때도 일주일에 한 번씩 부산에 와 현안을 챙겼다”고 말했다.

이어 “이런 점에서 부산에 대해 늘 관심을 가지고 있었다”며 “장관이 된다면 이를 바탕으로 열심히 업무를 수행해나가겠다”고 밝혔다.