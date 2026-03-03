한국경제인협회 등 긴급 호소문 발표 “입법지연땐 협상력 약화·실익 축소”

경제계가 오는 9일까지 국회의 대미투자특별법 입법을 촉구하는 성명을 발표했다.

국내 경제단체 6곳(한국경제인협회·대한상공회의소·한국경영자총협회·한국무역협회·중소기업중앙회·한국중견기업연합회)은 3일 긴급 호소문을 통해 “우리 기업들이 통상 리스크를 최소화하고 대미 수출에 적극 나설 수 있도록 국회가 특별위원회 활동 기한 내에 대미투자특별법을 조속히 통과시켜 줄 것을 간곡히 요청한다”고 밝혔다.

경제6단체는 “최근 미국 연방대법원의 국제비상경제권한법(IEEPA) 위법 판결로 통상 환경의 불확실성이 더욱 고조되고 있다”며 “이번 판결을 계기로 미국은 대체법 등을 활용해 기존 관세정책 방향은 유지하면서도, 추가로 특정 국가·품목에 대해선 선별적인 관세를 부과할 우려가 있다”고 짚었다.

그러면서 “반도체·자동차·의약품 등 국내 주력산업의 대미 수출이 직접적인 영향을 받게 되고, 산업경쟁력 저하도 우려되는 엄중한 상황”이라며 “대미투자특별법 처리가 늦어질수록 대미 협상력은 약화되고, 한미 경제협력의 실익은 실현되기 어려워질 것”이라고 주장했다.

앞서 민주당과 국민의힘은 지난달 4일 대미투자특별법 처리를 위한 특별위원회를 구성하고 활동 기한을 3월 9일까지로 정했다. 이 기간 내에 법안을 처리하기로 합의한 바 있다. 김현일 기자