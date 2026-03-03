부산시·부산상의 등 3일 업무협약 체결 기업당 최대 30억원까지, 거점 기업 육성

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 3일 시청 국제의전실에서 ‘부산·영남권 거점기업 육성 지원’을 위한 업무협약을 체결했다. 이날 협약식에는 박형준 시장, 양재생 부산상공회의소 회장, 이상창 기술보증기금 상임이사, 채병호 신용보증기금 상임이사, 이호성 하나은행장과 지역 기업 대표들이 참석했다.

이번 업무협약은 지역 중소기업의 자금 애로를 해소하고 성장 잠재력이 높은 기업을 체계적으로 지원 육성하기 위해 마련됐다. 시와 부산상공회의소·기술보증기금·신용보증기금·하나은행은 총 5000억원 규모의 중소기업 정책자금을 조성해 지역 기업을 지원한다.

시는 2%의 이차보전(기업이 시중은행에서 대출을 받으면 정부나 지자체가 이자의 일부를 대신 내주는 방식으로 이자 부담을 줄여주는 것)을 지원하고, 부산상공회의소는 회원사를 대상으로 금융지원 사업 안내 및 지원 대상기업 추천하는 한편 기술보증기금과 신용보증기금은 출연금 기반 신용보증, 하나은행은 특별출연 및 우대금리를 제공한다.

기업당 최대 30억원까지 자금을 지원하며, 이차보전 지원 한도는 8억원으로 설정해 보다 많은 기업이 실질적인 금융 혜택을 받을 수 있도록 했다. 특히 시는 지난해 1.5%였던 이차보전율을 올해 2%로 상향해 기업의 부담을 완화했다. 상환 조건은 ▷3년 만기에 2년 거치 1년 분할상환 ▷3년 거치 후 일시상환 방식 중 기업이 자금 운용 상황에 맞춰 선택할 수 있도록 해 경영 안정성을 높였다.

부산시는 이번 협약을 계기로 기술력과 성장 가능성을 갖춘 유망기업을 발굴해 부산·영남권을 대표하는 거점기업으로 육성하고, 지역 기업의 투자 확대와 고용 창출로 이어지는 선순환 구조를 마련한다는 방침이다.

시는 지난해 중소기업·소상공인 경영난 해소와 지역경제 활성화를 위해 2조330억원 규모의 정책자금을 지원한 바 있고, 올해도 추가경정예산 편성을 통해 지난해 이상으로 지원을 확대할 예정이다.

박형준 시장은 “지난해 부산 중소기업 수출이 역대 최고치인 84억4천만 달러를 달성하는 등 부산경제가 성장 흐름을 이어가고 있다”며 “이런 성과가 지역 중소기업 현장까지 확산될 수 있도록 금융지원을 더욱 강화해 기업이 투자하고 성장할 수 있는 환경을 조성하고, 부산을 영남권 경제를 선도하는 중심도시로 만들어 가겠다”고 강조했다.