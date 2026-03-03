[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 신세계 센텀시티가 지하 2층 중앙광장을 ‘하이퍼 가든’(Hyper Garden)으로 재탄생시키며 또 하나의 볼거리와 즐길거리를 선사한다.

기존에 중앙광장을 활용한 연출은 기간이 한정적이었다면, 하이퍼 가든은 시즌별 각기 다른 테마로 봄부터 겨울까지 연중 지속적인 연출을 통해 사계절의 변화를 드라마틱하게 전달한다는 계획이다.

그 첫 번째 순서인 봄 연출은 ‘모네의 정원’을 테마로 오는 5월까지 선보인다. 클로드 모네의 작품을 오마주한 이번 연출은 수국, 등나무꽃, 델피늄 등 보랏빛과 분홍빛 꽃을 메인으로 하고, 새 모형의 조명을 더해 생동감 넘치는 봄의 분위기를 표현하였다.

하이퍼 가든 입구로 들어서면 천장에서부터 내려오는 아치형 식물과 꽃이 고객을 맞이하며, 메인 포토존을 비롯해 곳곳에 배치된 포토스팟을 통해 작품 속 배경인 지베르니의 정원에 온 듯한 느낌을 자아낸다.

4월에는 일반인∙아마추어 연주자가 참여하는 고객 참여형 무대와 전문 연주팀의 공연 등으로 구성된 ‘블루밍 콘서트’를 하이퍼 가든에서 개최하며, 문화예술 공간으로서 ‘신세계의 봄’을 느낄 수 있는 이벤트도 진행할 예정이다.

신세계 센텀시티 김경훈 영업기획팀장은 “이번 연출은 기존의 단기 이벤트에서 한발 더 나아가 봄부터 여름, 가을, 겨울까지 순차적으로 공간을 확장하며 완성도를 높여 나아갈 계획”이라고 했다.