“영공 폐쇄되지 않은 인접국 이동 경로 파악 중” 원유 수송·국내 증시 등…6일 다부처 업무보고

[헤럴드경제=주소현 기자] 정부와 더불어민주당은 3일 미국·이스라엘의 이란 공습과 관련해 교민과 여행객 등의 안전을 확보하기 위한 방안을 강구하고 있다. 원유와 가스 확보 수송을 비롯해 대안도 확보하기로 했다.

국회 외교통일위원회 여당 간사인 김영배 민주당 의원은 이날 국회 의원회관에서 열린 이란사태 관련 당·정간담회에서 “긴박한 상황에서 우리 정부의 가장 시급한 과제는 중동지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하는 일”이라며 이같이 밝혔다.

한정애 정책위 의장은 간담회에서 “산업적으로 보면 200일치 정도의 원유 내지는 가스가 어느 정도 확보되어 있는 상황이기 때문에 긴급하게 관련 문제가 생길 것이라고는 보고 있지 않다”면서 “관계 당국이 적절하게 지금 대안 경로를 확보하기 위한 노력들을 취하고 있다”고 설명했다.

한 의장은 이어 “국제적으로 주식시장, 우리 자본시장은 예견된 상황이었기 때문에 아주 크게 영향을 받지는 않은 것으로 판단하고 있다”면서도 “장기화됐을 때 어떻게 될 것이냐는 걱정은 있다. 과정이 잘 관리될 수 있도록 하는 게 필요하다”고 강조했다.

비공개 간담회 이후 김 의원은 기자들과 만나 “현재 교민 보호대책과 여행객 등 숫자와 상황 파악에 집중하기로 했다”며 현지공관을 비롯한 정부기관이 접촉해 영공이 폐쇄되지 않은 인접국으로 이동 경로를 파악하고 있다고 전했다. 현재 이란과 이스라엘을 비롯해 바레인, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 쿠웨이트 등의 영공이 폐쇄돼 있다.

아울러 김 의원은 “우리 원유 수송선 및 상선 30여 척이 그 주변에 있는 것으로 파악된다”며 “미국이나 다른 걸프 국가 등 다양한 경로 확보 대책에 대해서도 함께 검토하기로 했다”고 전했다. 국내 원유의 70%, 가스의 20~30%를 호르무즈 해협을 통해 확보하고 있는 상황이다.

아울러 국제 유가 및 국내 증시 등 경제 상황은 관련 상임위와 함께 논의가 필요한 만큼 필요 시 당 지도부와 논의해 합동회의를 개최한다는 계획이다. 우선 외통위는 오는 6일 예정된 긴급 현안질의에서 외교부에 관할 외 원유 수송 및 자본시장 변동상황 등 다부처 업무보고를 요청했다.