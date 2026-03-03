[헤럴드경제=문영규 기자] 한국에서 활동하는 ‘미스 이란’ 출신 모델 호다 니쿠가 미국의 이란 공격과 관련, 현 정권을 비판하면서도 “전쟁을 기뻐하는 사람은 없을 것”이라며 안타까워했다.

호다 니쿠는 지난 2일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “‘왜 이란 국민들이 전쟁과 자국에 대한 폭격 소식에 기뻐하냐’고 사람들이 제게 묻는다”며 “저는 진심으로 전쟁을 기뻐하는 사람은 아무도 없다고 생각한다”고 밝혔다.

니쿠는 “하지만 이란 국민들은 지난 47년 동안 너무나 많은 고통을 견뎌왔고, 여러 번 이 정부와 공존하려 노력해 왔다”고 강조했다.

그는 “이란은 매우 풍부한 자원을 가진 나라지만 정부는그 부를 자신들을 위해서만 사용했다”면서 “국민들은 수 차례 항의하고 목소리를 냈지만, 매번 가장 잔혹한 폭력으로 진압당했다”고 지적했다.

그러면서 “단 이틀 만에 자국의 비무장 민간인 4만 명 이상을 죽일 수 있는 정부가 만약 핵무기를 갖게 된다면 그것을 과연 평화적으로 사용지 여러분께 묻고 싶다”고 덧붙였다.

현 이란 정부를 비판해 온 니쿠는 최근까지도 반정부 시위에 참여하며 목소리를 높여왔다.

지난달엔 “이란 이슬람 공화국은 집권 이후 지난 46년 동안 다양한 이유로 자국민을 죽음으로 몰아넣어 왔다”며 “희생자 수에 대한 공식적이고 투명한 통계는 존재하지 않지만 독립적인 비공식 보고와 추산에 따르면 지난 46년 간 50만 명이 넘는 사람들이 이 정권에 의해 목숨을 잃은 것으로 추정된다”고 주장하기도 했다.

이어 지난달 26일엔 “이란 정부가 많은 시위자들의 시신을 비밀 장소에 보관하고 있다”면서 “미국의 공격이 시작될 경우 이 사람들이 미국의 공격으로 사망했다고 발표할 준비를 하고 있다”는 주장을 펼치기도 했다.

다음날인 27일 도널드 트럼프 미국 대통령은 군사작전 실행을 지시했다. 미 육군과 해군, 해병대, 공군, 우주군, 해안경비대, 예비군 등이 모두 투입됐으며 이스라엘 군과 카타르, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 요르단, 사우디아라비아 등도 참전했다.

작전 개시 첫 24시간 동안 1000개가 넘는 표적에 대한 타격이 이뤄졌으며 최고지도자인 아야톨라 세계드 알리 하메네이 등 정권 수뇌부 수십 명이 사망한 것으로 전해졌다.