-“연구·진료에 필요한 임상정보 빠르게 검색, 연구 역량 강화 기대”

과학 및 헬스케어 분야에서 혁신적인 정보와 의사결정 지원을 선도하는 글로벌 기업 엘스비어(Elsevier)가자사의 선도 의료 AI 의사결정 지원도구인 ‘클리닉컬키AI (ClinicalKey AI)’를 강북삼성병원에 공급했다고 밝혔다.

ClinicalKey AI는 엘스비어의 의료 분야에 특화된 AI 기술로, 개인화된 대화형 검색 기능을 통해 방대한 의료정보 중 필요한 내용을 의료진에게 신속하고 정확하게 제공하는 솔루션이다. 이 솔루션은 고품질의 엄선된 의료 콘텐츠와 지속적으로 업데이트되는 근거기반 연구자료를 기반으로 의료진이 최적의 진료를 제공할 수 있도록 설계되었으며, 엘스비어의 책임감 있는 AI 원칙과 개인정보 보호 원칙을 준수하여 개발되었다.

최근 엘스비어는 ClinicalKey AI에 다양한 신규 기능을 추가하여 보다 진일보한 버전으로 업그레이드된 서비스를 선보였다. 이번 업데이트를 통해 API 기반 연동 옵션이 추가되면서 임상 워크플로우와의 통합이 가능해졌으며, 보다 간결하고 직관적으로 재설계된 인터페이스로 검색 과정의 효율성과 편의성이 크게 향상되었다. 또한 모바일 환경에서 사용할 수 있는 음성-텍스트 변환 입력 기능과 성인·소아 모드를 손쉽게 전환할 수 있는 기능 등 다양한 편의 기능이 더해져 의료진이 필요한 정보를 더욱 신속하고 정확하게 활용할 수 있도록 지원한다.

강북삼성병원은 ClinicalKey AI 도입을 통해 연구와 진료 과정 전반에서 큰 변화를 기대하고 있다. 특히 신뢰할 수 있는 근거 기반 자료에 빠르게 접근할 수 있어 연구와 진료에 필요한 임상정보 탐색의 효율성이 크게 향상될 것으로 보이며, 임상 정보의 통합과 워크플로우 개선을 통해 의료 서비스 품질도 한층 높아질 것으로 전망하고 있다.

엘스비어 코리아 및 동남아시아 지사 김희란 대표는 ”방대한 양의 의료 콘텐츠가 범람함에 따라 의료진이 임상현장에서 신뢰할 수 있는 고품질의 정보를 찾아내는 것이 어려운 현실“이라며 ”앞으로 디지털 헬스케어 솔루션의 혁신을 통해 국내 의료 및 헬스케어 시장에 기여할 수 있도록 노력하겠다“라고 말했다.

한편, 강북삼성병원은 최근 AI 기술을 활용한 환자 케어 시스템을 도입하는 등 AI 기반 의료 혁신을 가속화하고, 의료 데이터 표준화를 선도하며 미래 의료환경을 이끌어가는 차세대 병원으로 도약하고 있다.