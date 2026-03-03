4일 법정관리 시한 종료…연장·청산 갈림길 “MBK 주도 회생안 연장, 가능성 높지 않아” ‘준공공 구조조정 전문’ 유암코 등판 필요성↑ ‘유암코·MBK 공동 관리인’ 가능성도 거론

[헤럴드경제=김진 기자] 기업회생 절차를 밟는 홈플러스가 4일 법정관리 시한 종료를 앞두고 법원에 기한 연장을 신청했다. ‘회생 연장’ 또는 ‘청산’의 갈림길에서 구조조정 전문기관인 연합자산관리(유암코)의 등판 가능성에 관심이 쏠리고 있다. 노조뿐 아니라 여권에서도 준공공기관 성격을 지닌 유암코를 중심으로 회생에 나서야 한다는 목소리가 나오면서다.

3일 업계에 따르면 홈플러스는 2일 서울회생법원에 회생계획안 가결 기한을 연장해달라는 신청서를 제출했다. 법원은 조만간 홈플러스의 회생계획안과 관련해 최장 6개월 연장 또는 폐지 결정을 내리게 된다.

법원은 지난달 홈플러스 대주주인 MBK파트너스와 채권단, 노조 등을 대상으로 회생 절차 진행에 대한 의견조회를 실시했다. 대부분이 ‘연장’ 의사를 전달한 것으로 알려진 가운데 법정관리인 변경 문제가 최대 쟁점으로 떠올랐다.

현재 법정관리인은 김광일 MBK 부회장 겸 홈플러스 공동대표다. 하지만 홈플러스 노조 측은 앞서 준공공기관 성격의 유암코를 제3자 관리인으로 임명해 회생계획안을 새롭게 마련할 것을 요구해 왔다. 정치권에서도 세하, STX조선해양(현 케이조선) 등 구조조정에 나서는 등 전문 역량을 갖춘 유암코의 등판 필요성에 공감했다. 여당인 더불어민주당에서는 지난해 11월 김병기 당시 원내대표가 “당정이 협력해 유암코 등 공적인 구조조정 회사가 불투명한 채무를 구조조정해 전문 유통 경영을 할 회사가 인수에 나서게 하는 방안을 추진하겠다”고 공개 언급한 바 있다. 올해 1월에는 친여 성향의 김윤우 유암코 사장이 임명되면서 기대감이 커졌다.

하지만 유암코는 홈플러스의 임금 체불 등 문제를 이유로 신중한 입장을 고수하는 것으로 전해졌다. 민주당에서는 ‘홈플러스 사태 해결 태스크포스(TF)’ 단장인 유동수 의원이 최근까지 김윤우 사장과 비공개 면담을 통해 참여를 설득한 것으로 전해졌다.

일각에선 유암코와 MBK의 공동 관리인 체제도 거론된다. 홈플러스 회생계획안에 대한 점검 및 자산 실태 조사 등에 한해 유암코가 역할을 하는 방안이다. 사안을 잘 아는 여권 관계자는 통화에서 “MBK 혼자 주도하는 회생계획안의 연장 가능성은 현재로선 높지 않아 보인다”며 “유암코의 의지가 굉장히 중요한 시점”이라고 강조했다.

MBK는 1000억원의 긴급운영자금(DIP·Debtor-In-Possession) 금융을 우선 투입하고, 관리인 변경 시 추가로 1000억원을 대출해 총 2000억원을 투입하겠다는 입장을 법원에 전달한 상태다. 이를 위해 MBK는 김병주 회장이 소유한 서울 용산구 한남동 자택 등을 담보로 설정한 것으로 알려졌다.

MBK는 앞서 홈플러스 운영 정상화를 위해 최대 채권자인 메리츠금융그룹, 정책금융기관인 산업은행이 각 1000억원씩 부담하는 총 3000억원 규모의 DIP 금융 필요성을 강조해 왔다. 이 제안이 호응을 얻지 못한 채 법정관리 시한이 다가오자 김 회장 사재를 담보로 하는 마지막 승부수를 던진 셈이다.