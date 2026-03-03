아고다, 검색데이터..로컬의 찐 꽃대궐은?

[헤럴드경제=함영훈 기자] 디지털 여행 플랫폼 아고다는 대한민국 여행객 숙소 검색 데이터를 기반으로 꽃놀이와 함께 지역 고유의 문화 및 다양한 액티비티를 경험할 수 있는 국내 봄꽃 축제 여행지 순위를 3일 발표했다.

아고다 데이터에 따르면 서울이 가장 높은 검색 증가율을 기록했으며, 이어 구례, 광양, 태안, 제주도, 여수가 상위 6위 지역에 포함됐다.

서울은 4월 8일부터 4월 12일까지 개최되는 ‘영등포 여의도 봄꽃축제’ 기간 동안 숙소 검색량이 225% 증가했다. 영등포구청에 따르면 지난해 약 300만 명이 해당 축제를 방문한 것으로 집계됐다.

방문객들은 여의도 일대 벚꽃길을 비롯해 진달래, 개나리 등 다양한 봄꽃을 감상할 수 있으며, 푸드트럭과 버스킹 공연, 포토존 등 다채로운 즐길거리도 운영된다.

구례는 3월 28일부터 30일까지 진행되는 ‘구례 300리 벚꽃축제’ 기간 중 숙소 검색량이 164% 증가했다. 7개 주요 경관 지점을 연결하는 129km 벚꽃길을 따라 가족, 친구, 연인과 함께 봄나들이를 즐길 수 있으며, 스탬프 투어, 캠프닉(캠핑+피크닉), 연날리기 체험 등 참여형 프로그램도 마련된다.

3월 13일부터 22일까지 열리는 ‘광양 매화축제’ 기간 동안 광양 지역 숙소 검색량은 127% 늘었다. 특히 올해는 전시 및 체험형 콘텐츠를 중심으로 문화 프로그램을 확대 운영한다. 엄재권 화백 특별전부터 국내 대표 미디어아트 작가 8인의 설치·체험 전시, 교육기관 연계 학생 공연 프로그램 등을 통해 기존 ‘꽃을 보는 축제’에서 문화 체험 요소를 강화한다.

태안은 세계적 명성을 지닌 ‘태안 세계튤립꽃박람회’ 기간 (4월 1일 – 5월 6일) 숙소 검색량이 87% 증가했다. 유채꽃 명소로 알려진 제주도는 ‘서귀포 유채꽃 국제걷기대회’ 기간 (3월 28일 – 3월 29일) 76%의 검색 증가율을 기록했다. 이는 봄나들이 수요와 더불어 유채꽃 경관을 배경으로 해안길을 걷고자 하는 여행 수요가 반영된 것으로 분석된다.

여수는 3월 28일부터 29일까지 열리는 ‘여수 영취산 진달래축제’ 기간 숙소 검색이 50% 증가했다. 축제 기간에는 산 일대를 분홍빛과 보랏빛으로 물들이는 진달래 군락을 만나볼 수 있다. 이 밖에도 ‘런트립(Run-trip)’ 트렌드를 반영한 12K 트레일 레이스와 인기 가수 축하 공연, 화전 만들기 체험, 느린우체통 운영 등 각종 프로그램을 진행해 방문객들에게 특별한 추억을 선사한다.

이준환 아고다 동북아시아 대표는 “계절 여행에 대한 관심이 높아지며 3 – 4월 국내에서 열리는 봄꽃 축제에 대한 관심도 함께 증가하는 추세”라며 “태안 세계튤립꽃박람회부터 전국 각지의 벚꽃 축제까지 봄꽃을 감상하기 위한 근거리 여행뿐만 아니라, 해당 지역을 보다 깊이 있게 둘러보려는 수요도 늘어나고 있다”고 말했다. 이어 “아고다는 다양한 숙소와 항공, 액티비티 상품을 통해 여행객들이 봄꽃 축제와 더불어 각 지역의 매력을 폭넓게 경험할 수 있도록 지원하고 있다”고 말했다.

현재 아고다는 600만여 개의 호텔과 휴가용 숙소, 13만여 개의 항공 노선, 30만여 개의 액티비티 등 국내 봄꽃 축제를 만끽할 수 있는 다양한 서비스를 제공하고 있다고 밝혔다.