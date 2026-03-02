도심 속 힐링공간 ‘양천 마당텃밭’… 3월 3일부터 신청 접수 3인 이상 양천구민 공동체 대상 88구좌 운영, 4월부터 11월까지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 도심 속 농업 체험을 통해 구민의 정서적 안정을 도모하고, 누구나 함께 누릴 수 있는 여가문화 공간을 조성하기 위해 마당텃밭을 함께 가꿀 도시농부를 모집한다.

올해로 7년째를 맞은 ‘양천 마당텃밭’은 3無(화학비료·화학농약·비닐멀칭) 농법을 원칙으로, 지난해까지 1100여 팀이 참여한 구의 대표적인 도시농업 활성화 지원 사업이다.

올해 분양하는 텃밭은 신월동 350-35 일대에 총 88구획 규모로 조성된다. 구획당 면적은 약 10㎡ 내외이며, 양천구민 3인 이상으로 구성된 공동체라면 누구나 신청할 수 있다.

특히 올해는 구민들의 높은 수요를 반영해 농기구 보관함 등 편의시설을 대폭 개선했으며, 초보 농부를 위한 ‘도시농업 관리사’의 현장 지도 프로그램도 병행 운영해 소통과 협력 속에 함께 성장하는 공동체형 텃밭 문화를 조성해 나갈 방침이다.

텃밭 신청은 3월 3일부터 9일까지 양천구청 통합예약포털에서 진행되며, 당첨자는 전산 무작위 추첨을 통해 선정한 뒤 구청 홈페이지에 공개할 예정이다.

구는 선정된 공동체를 대상으로 오리엔테이션을 열어 텃밭 운영 방법과 작물 재배 요령 등을 안내한 뒤 4월부터 11월까지 마당텃밭을 체계적이고 내실 있게 운영해 나갈 계획이다.

구는 이달 중 가정에서 손쉽게 도시농업을 체험하고 친환경 농작물을 재배할 수 있는 ‘직접 키워먹는 상자텃밭’도 함께 준비할 계획이다.

상자텃밭은 플라스틱 재배용기, 배양토, 모종 등으로 구성되어 있어 아파트 베란다나 옥상 등 자투리 공간만 있으면 누구나 손쉽게 가정에서 도시농업을 체험할 수 있도록 실속형으로 꾸려질 예정이다.

이기재 양천구청장은 “양천 마당텃밭이 이웃 주민들이 함께 땀 흘리며 공동체의 가치를 되새기는 뜻깊은 공간이 되길 바란다”며 “앞으로도 다양한 도시농업 프로그램을 확대해 구민들이 지친 일상 속에서 성취감과 보람을 느끼고 정서적 치유를 얻을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.