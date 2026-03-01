[헤럴드경제=김병진 기자]대구·경북 행정통합 특별법이 국회 법제사법위원회에 계류 중인 가운데 국민의힘 대구·경북 지역 국회의원들이 1일 법사위의 조속한 개최와 본회의 상정을 촉구했다.

이들은 이날 입장문을 통해 “대구‧경북 행정통합은 특정 지역의 이익을 위한 법안이 아니다”며 “행정통합은 수도권 일극 체제 극복과 인구 감소, 산업 정체 등 구조적 위기를 돌파하기 위한 국가적 전략으로, 더 이상 지연돼서는 안 된다”고 강조했다.

또 “대구‧경북 지역 국회의원들은 물론 국민의힘 지도부, 대구시의회, 경북도의회 까지 한목소리로 통합 특별법 통과를 위해 노력하고 있다”며 “대구·경북 지역 정치권과 시·도의회의 뜻이 모인 사안인 만큼 법안 심의를 미룰 이유도 명분도 없다”고 주장했다.

따라서 “법사위원장의 권한은 입법을 막기 위한 수단이 아니라 책임 있게 심의·결정하기 위한 책무”라며 “정치적 계산이나 정쟁의 유불리에 따라 법안이 멈춰서는 안 된다”고 했다.

전날 열린 2·28 민주운동 기념식에서 김민석 국무총리가 행정통합 법안 통과를 위해 적극 노력하겠다는 뜻을 밝힌 점도 언급했다.

그러면서 “대구‧경북 시도민의 염원은 결코 협상의 대상이 아니다. 법제사법위원회는 즉시 개최돼야 한다”며 “대구‧경북 행정통합 특별법을 상정하고 공정하게 심의하고 국회는 국가의 미래 앞에서 책임 있는 결정을 내릴 것을 강력히 촉구한다”고 밝혔다.