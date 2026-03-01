제조 전 공정 AI 도입…환경 안전까지 적용 스스로 실행하는 ‘에이전틱 AI’로 자율화 강화 MWC26서 산업용 AI 적용 전략 공개도

[헤럴드경제(바르셀로나)=차민주 기자] 삼성전자는 2030년까지 국내외 생산 공장을 ‘인공지능 자율 공장(AI Driven Factory)’으로 전환하겠다고 1일 밝혔다. 제조 전 공정에 AI를 적극 적용해, 공장 자동화를 넘어 자율화를 추진하겠단 목표다.

삼성전자는 자재 입고부터 생산·출하까지 전 공정에 디지털 트윈 기반 시뮬레이션을 도입할 예정이다. 이어 품질·생산·물류 AI 에이전트로 데이터 기반 분석과 사전 검증을 강화해, 글로벌 생산 거점 전반의 품질과 생산성을 높인다.

또 환경안전 분야까지 AI 적용을 확대한다. 이로써 생산 현장에서 발생할 수 있는 위험 요인을 사전에 감지하고 사고를 예방해, 제조 현장의 안전 수준을 높인단 계획이다.

이어 삼성전자는 모바일 사업에서 축적한 AI 기술을 바탕으로, 갤럭시 S26에서 소개한 ‘에이전틱 AI’를 제조 혁신에도 적용한다고 밝혔다. 에이전틱 AI는 목표를 달성하기 위해 스스로 계획을 세우고 실행하는 AI를 뜻한다.

삼성전자는 AI 에이전트로 생산·설비·수리·물류 전반을 지능화해 현장 자율화 기반을 강화할 전망이다. 제조 전 공정에 휴머노이드형 제조 로봇을 도입하는 방안도 단계적으로 추진하고 있다.

향후 삼성전자는 ▷생산 라인과 설비를 관리하는 오퍼레이팅봇 ▷자재 운반을 담당하는 물류봇 ▷조립 공정을 수행하는 조립봇 등을 AI와 결합해 제조 현장을 구현하겠단 계획도 세웠다.

특히 고온·고소음 등으로 사람이 작업하기 어려운 인프라 시설에는 디지털 트윈 기반의 환경안전봇을 적용해 작업 안전을 강화할 방침이다.

아울러 삼성전자는 오는 2일부터 5일까지 스페인 바르셀로나에서 열리는 MWC26를 통해 산업용 AI 적용 전략을 공개, 디지털 트윈 기반의 제조 기술을 선보인다.

또 MWC26 기간 중 열리는 SMBS(Samsung Mobile Business Summit)에서 ‘AI 자율성 확대에 따른 거버넌스 강화 전략’을 발표할 예정이다. AI 자율화가 핵심으로 부상하고 있는 만큼, 관련 안전 장치를 설계 단계부터 내재화해 ‘신뢰할 수 있는 산업용 AI’를 확산하는 전략이 소개된다.

SMBS는 기업 간 거래(B2B) 주요 고객과 파트너를 대상으로 삼성전자의 B2B 전략과 기술 방향을 공유하고, 산업 현장에서의 협력과 비즈니스 기회를 모색하는 비공개 행사다. 올해 10주년을 맞이했다.

이영수 삼성전자 생산기술연구소장은 “제조 혁신의 미래는 단순한 자동화를 넘어, AI가 현장을 이해하고 스스로 결정을 실행하는 자율 제조 현장 구축이 핵심”이라며 “AI와 결합한 글로벌 제조혁신의 중심으로 거듭나겠다”고 밝혔다.