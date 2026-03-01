28일부터 피해 접수…수출바우처 물류비 한도 2배 상향 3일 노용석 차관 주재 TF…범정부 협력 통해 맞춤형 지원

[헤럴드경제=최은지 기자] 미국과 이스라엘의 이란 수뇌부 공습으로 중동 정세가 급변함에 따라 중소벤처기업부(이하 중기부)가 우리 중소기업의 피해 최소화를 위한 긴급 대응 체제에 돌입했다.

1일 중기부에 따르면, 지난달 28일 발생한 하메네이 최고지도자 등 이란 수뇌부 피격 상황과 관련해 수출지원센터 누리집 및 전국 15개 지역 수출지원센터를 통한 ‘중동상황 애로·피해 접수’가 시작됐다. 중동 지역의 군사적 긴장감이 고조되면서 발생할 수 있는 물류 차질과 대금 결제 지연 등 불확실성에 선제적으로 대응하겠다는 취지다.

중기부는 물류난에 대비해 수출바우처를 통한 국제운송비 지원 한도를 기존 3000만원에서 6000만원으로 상향 조정하는 조치를 지속한다. 또한 자금난을 겪는 기업에는 긴급경영안정자금 등 정책자금과 보증을 신속히 공급할 계획이다.

오는 3일에는 노용석 중기부 제1차관 주재로 ‘중동상황 관련 중소·벤처기업 피해 대응 TF’가 공식 가동된다. 이번 TF에는 유관 협·단체와 금융 지원기관, 지방중기청 등이 참여해 품목별·지역별 영향 전망을 정밀 점검한다. 중동 상황이 장기화될 경우 모니터링 대상을 중동 전역으로 확대하고 추가적인 금융 지원책도 검토할 예정이다.

지난해 기준 국내 중소기업의 대(對) 이스라엘 수출액은 3억9000만달러(수출 비중 0.3%), 수출 기업은 2115개사에 달한다. 대 이란 수출액은 1억4000만달러(0.1%)이며 511개 기업이 진출해 있다. 중기부는 직접적인 현지 법인 설립(이스라엘 5개사, 이란 0개사)은 적으나, 전체적인 수출망 위축 가능성을 예의주시하고 있다.

노용석 제1차관은 “외교부, 산업부 등 관련 부처와 긴밀히 협력해 중동 동향을 면밀히 주시하겠다”며 “지방청 수출지원센터를 통해 기업들의 현장 피해를 실시간으로 모니터링하고 맞춤형 대응에 총력을 다할 것”이라고 밝혔다.