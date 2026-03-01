호르무즈 해협 봉쇄시 유가 100달러 넘으면 전세계 물가 상승률 0.7%p↑…경제 혼란 “세계 경제 위협” vs “단기에 그칠 것”

[헤럴드경제=박세환 기자] 미국과 이스라엘의 이란 합동공습으로 중동지역의 지정학적 긴장이 고조되면서 세계 경제도 더 큰 불확실성에 빠져들고 있다.

미국 연방대법원의 상호관세 위법 판결로 세계 경제 불확실성이 다시 커진 가운데 확전 여부 등에 따라 세계 경제가 큰 영향을 받을 수 있다는 우려가 나오고 있다.

이란이 주요 원유 수송로인 호르무즈 해협 봉쇄에 나섰다는 보도가 나오면서 유가가 배럴당 100달러에 이를 수 있다는 전망도 제기됐다.

1일(이하 현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그 통신 등에 따르면 이번 사태로 전 세계 원유 해상 수송량의 약 20%를 차지하는 호르무즈 해협의 통행이 차단될 위험이 커지면서 전 세계 해운 업계 등에 비상이 걸렸다.

이란 혁명수비군은 이미 이 해협으로의 운항이 안전하지 않다고 경고한 상태로, 미국과 이스라엘의 공습에 대한 보복으로 해협을 장기 봉쇄할 경우 유가 급등 등 혼란을 촉발할 수 있다는 관측이 나온다.

미국과 이란 간 긴장으로 국제유가는 이미 올해 들어 약 20% 상승한 상태다.

국제 유가의 기준점 역할을 하는 브렌트유 선물은 지난달 27일 런던거래소에서 배럴당 72.82달러에 거래를 마쳤다.

브렌트유 선물은 런던거래소에서 1일 밤 11시(한국시간 2일 오전 8시)에 거래를 재개한다.

유가가 급등하면 전 세계적으로 상품의 생산·운송 비용이 치솟고 인플레이션 압력이 커질 수 있다. 이 여파로 미국 등 주요 국가의 기준금리 인하 흐름에 제동이 걸릴 수 있고 금리 인상 가능성이 높아질 수도 있다.

캐피털이코노믹스의 관측에 따르면 국제 유가가 배럴당 100달러까지 오르면 세계 평균 물가 상승률은 0.6∼0.7%포인트가 더 높아질 것으로 예상됐다.

이번 사태가 글로벌 증시에 미칠 영향도 주목된다. 유가 급등 등으로 인한 인플레 우려는 위험 기피 성향을 자극해 주식 시장의 투매를 촉발할 수 있다. 특히 인공지능(AI)의 파괴적 혁신이 기존 산업의 몰락을 가져올 수 있다는 우려가 이어지는 가운데 미국 증시에 이번 사태가 또 다른 악재가 될 수 있다는 관측이 나온다.

지난 달 28일 뉴욕증시의 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 나스닥 종합지수는 각각 전장보다 0.43%와 0.92% 하락했다.

경제적 악영향이 단기적 성격에 그칠 것이라는 반론도 적진 않다.

산유국 그룹인 석유수출국기구(OPEC)와 OPEC+가 대규모 증산을 추진하는 데다, 사우디아라비아와 아랍에미리트 등이 호르무즈 해협 대신 다른 수출 항로를 쓸 수 있는 만큼 유가 상승 압박이 상쇄될 수 있다는 것이다.

트럼프 대통령이 애초 이번 분쟁을 극한으로 내몰 의향이 없었다는 분석도 나온다.

금융 시장이 휴장하는 주말을 공습 시기로 택해 경제 충격을 줄이려는 의도가 보이는 데다 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령으로서는 물가 상승과 증시 폭락이 큰 부담이 될 수 있는 만큼, 강온 양면책을 구사하며 ‘위험 관리’에 나설 가능성이 있다는 것이다.

파이낸셜타임스(FT)는 미국 정부가 이번 공습 뒤 전략적으로 비축 중인 석유 물량을 풀 계획이 없다고 1일 보도했다. 미국 내부에서도 유가 급등의 위험성이 제한적인 것으로 본다는 것이다.