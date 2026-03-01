한국이 만든 글로벌 크루즈 예약 플랫폼

[헤럴드경제=함영훈 기자] 부산을 모항으로 하는 크루즈 여행 수요가 증가하는 가운데, 한국이 만든 글로벌 크루즈 예약 플랫폼 크루지아(cruisia)가 MSC 벨리시마 부산 출발 항차를 대상으로 특별 프로모션을 진행한다.

1일 크루즈관광업계에 따르면, 부산 출도착 크루즈 상품은 초기 운항에서 높은 예약률을 기록하며 여름 시즌 항차가 확대되는 등 시장 관심이 빠르게 높아지고 있다.

특히 항공 이동 없이 부산항에서 바로 승선할 수 있는 접근성과 4~5일 내외의 부담 없는 일정이 맞물리면서 크루즈 입문 수요와 가족 단위 여행객 중심의 예약 문의가 꾸준히 증가하는 추세다. 업계에서는 단기 해외여행을 선호하는 최근 소비 트렌드가 부산 출발 크루즈 예약 확대에 영향을 주고 있는 것으로 보고 있다.

글로벌 크루즈 예약 플랫폼 크루지아는 이러한 시장 흐름에 맞춰 MSC 벨리시마 4박 5일 부산 왕복 일정(8월 7일, 8월 21일, 8월 29일 출발)을 대상으로 예약 고객에게 20만원 페이백 혜택을 제공한다.

주요 기항지는 상해, 제주, 후쿠오카, 사세보인 것으로 알려지고 있다.

가격은 꽤 파격적이다. 내측 객실(2인 1실 기준, 1인) 79만9000원부터, 발코니 객실은 129만9000원부터 시작한다. 항공권 비용 부담 없이 해외 크루즈 여행을 경험할 수 있다는 점에서 가성비 여행을 선호하는 고객층의 관심이 예상된다고 크루지아 측은 설명했다.

특히 크루지아는 원화 결제 기반의 크루즈 예약 환경을 제공해 해외 카드 결제와 환율 변동에 대한 부담을 낮춘 것이 특징이다. 복잡한 해외 결제 과정 없이 국내 결제 환경에서 크루즈 상품을 비교하고 예약할 수 있도록 설계된 점이 차별 요소로 꼽힌다. 업계에서는 이러한 원화 기반 예약 환경이 국내 크루즈 수요 확대에도 긍정적으로 작용할 것으로 보고 있다.

MSC 벨리시마는 대형 최신 크루즈 선박으로, 다양한 레스토랑과 엔터테인먼트 시설, 가족 친화형 프로그램 등을 갖춘 것이 특징이다. 메인 공연장 쇼와 테마 다이닝, 실내외 액티비티 공간 등을 통해 선내 체류 자체를 하나의 여행 경험으로 즐길 수 있어 크루즈 초보 고객부터 재탑승 수요까지 폭넓은 고객층의 선호도가 높은 선박으로 평가받고 있다.

크루지아 관계자는 “부산 출발 크루즈는 항공 이동 부담이 없고 일정이 비교적 짧아 첫 크루즈 여행객의 진입 장벽이 낮은 상품”이라며 “원화 결제 기반 예약 환경과 이번 프로모션을 통해 더 많은 고객이 크루즈 여행을 경험할 수 있도록 적극적인 모객 활동을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.