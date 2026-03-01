[헤럴드경제=박세환 기자] 28일(현지시간) 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 이란 최고지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 폭사하 가운데 1일 이란 정부가 혁명수비대 총사령관의 사망을 공식 확인했다.

1일 이란 현지언론에 따르면 모하마드 파크푸르 이슬람혁명수비대(IRGC) 총사령관이 사망한 것으로 확인됐다. 파크푸르 총사령관은 지난해 6월 이스라엘과 이란의 ‘12일 전쟁’에서 폭사한 호세인 살라미 총사령관의 후임으로 취임했다.

미국과 이스라엘의 이날 대이란 군사작전은 하메네이 최고지도자와 마수드 페제시키안 대통령을 표적으로 한 것으로 전해진다.

미 CNN 방송은 이스라엘 소식통을 인용해 미국과 이스라엘이 하메네이 최고지도자, 페제시키안 대통령과 함께 압돌라힘 무사비 이란군 참모총장, 알리 라리자니 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장, 알리 샴카니 국방위원회 사무총장도 표적으로 삼았다고 이스라엘 소식통을 인용해 전했다. 이들이 실제로 폭격을 맞았는지는 확인되지 않았다.

앞서 로이터 통신은 이란 정권과 가까운 소식통 한 명을 인용해 혁명수비대의 고위 지휘관 여러 명이 사망했다고 보도하기도 했다.