문신학 차관, ‘제2차 실물경제 점검회의’ 주재 비축유 9개 기지 방출 태세 점검… 핵심 공급망 “영향 제한적” 수출 기업 유동성·물류비 지원 강화… 필요 시 임시선박 긴급 투입

[헤럴드경제=배문숙 기자]미국과 이스라엘의 공격으로 이란 최고지도자가 사망하는 등 중동 지역 긴장이 최고조에 달한 가운데 정부가 범부처 차원의 총력 대응 체계에 돌입했다.

정부는 이번 사태가 장기화될 경우 세계 에너지 공급의 동맥인 ‘호르무즈 해협’이 봉쇄될 가능성까지 염두에 두고 유조선 등의 운항 일정 조정과 우회 항로 확보 등 관리에 나선다는 방침이다.

산업통상부는 1일 문신학 차관 주재로 서울 종로구 한국무역보험공사에서 외교부, 환경부, 해양수산부, 금융위원회 등 관계부처와 석유·가스공사, 코트라 등이 참석한 ‘제2차 실물경제 점검회의’를 개최했다고 밝혔다.

전날 김정관 장관 주재의 긴급 점검에 이어 하루 만에 실물경제 전반을 아우르는 종합 대책 회의가 열린 것이다.

현재 우리나라는 수개월 분의 비축유와 의무량을 상회하는 가스 재고를 보유하고 있어 단기적인 대응력은 충분하다는 평가다.

그러나 정부는 사태 악화로 민간 재고가 급격히 감소할 경우, 여수와 거제 등 전국 9개 비축기지의 비축유를 즉각 시장에 방출할 방침이다. 이를 위해 석유공사는 해외 생산분 도입 및 공동비축 우선구매권 행사 등 비상 매뉴얼 점검에 착수했다.

해상 물류의 경우, 2023년 홍해 사태 이후 이미 많은 국적 선사들이 아프리카 희망봉으로 우회 운항 중이라 당장의 추가 타격은 제한적일 것으로 보인다. 다만 유가와 물류비 상승이 우리 수출 전반에 미칠 파급력을 고려해, 정부는 수출 피해 기업에 대한 유동성 지원과 수출바우처를 통한 물류비 지원을 차질 없이 추진하기로 했다. 상황이 악화될 경우 임시 선박 투입도 검토 중이다.

공급망 측면에서도 중동 의존도가 높은 브롬(난연재), 에틸렌글리콜(합성섬유 원료) 등 일부 화학제품에 대해 국내 생산 확대와 대체 수급처 확보를 통해 공급망 혼란을 차단할 계획이다.

이날 회의에는 미국, 중국, 일본, EU 등 주요국 상무관과 코트라 지역본부장들이 화상으로 참여해 현지 동향과 기업 애로사항을 공유했다. 환경부와 한국전력 등은 유가 급등에 따른 전력 수급 영향을 모니터링하며 긴밀한 공조를 약속했다.

정부는 양기욱 산업자원안보실장을 단장으로 하는 ‘긴급 대책반’을 통해 전황과 유가, 선박 운항 현황을 실시간으로 모니터링하고 있다.

문 차관은 “국제유가 변동이 국내 휘발유 가격이나 가스요금 등 민생 물가에 과도하게 전이되지 않도록 철저히 관리할 것”이라고 강조했다.