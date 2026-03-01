[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크 로제가 또 하나의 역사를 썼다. 세계적 팝스타 브루노 마스가 함께 부른 글로벌 히트곡 ‘아파트’(APT.)가 영국 최고 권위의 대중음악 시상식 브릿 어워즈에서 트로피를 들어올렸다. K-팝 최초의 기록이다.

28일(현지시간) 영국 맨체스터에서 열린 제46회 브릿 어워즈에서 로제는 ‘올해의 인터내셔널 노래’(International Song of the Year)를 수상했다.

로제는 “이렇게 많은 영국의 재능 있고 존경스러운 뮤지션들 앞에서 상을 받게 돼 영광”이라며 “우선 브루노, 나는 우리 둘 모두를 대표해 이 상을 받는 것이다. 내 가장 큰 멘토이자 가장 좋은 친구가 돼 줘서 감사하다”고 소감을 전했다.

당연히 블랙핑크 세 멤버에 대한 언급도 잊지 않았다. 로제는 “나는 블랙핑크와 제니, 지수, 리사를 언급(Shout Out)하고 싶다”며 “여러분 사랑한다. 언제나 내게 영감을 줘서 감사하다”며 고마운 마음을 전했다. 소속사 더블랙레이블 총괄 프로듀서 테디를 향해서도 ‘테디 오빠’라고 부르며 “많이 사랑한다”고 말했다.

로제가 2024년 10월 발표한 브루노 마스와의 듀엣 곡 ‘아파트’는 전 세계 음악 차트에서 각종 기록을 갈아치웠다.빌보드 ‘핫 100’에서는 K팝 여성 가수 사상 최고 순위인 3위를 차지했고, 영국 오피셜 싱글차트에선 최고 2위 기록과 함께 1년이 넘는 기간 차트를 지키며 꾸준한 인기를 누렸다.

특히 각종 시상식에서의 성과가 상당하다. 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나인 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈’에서 K-팝 아티스트로서는 최초로 대상격인 올해의 노래 부문을 수상했고, 미국 대중음악계 최고 권위를 지닌 ‘그래미 어워즈(Grammy Awards)’에서도 본상격인 올해의 노래와 올해의 레코드상에 K팝 최초로 노미네이트됐다. 영미권 최고 권위의 시상식 모두에서 성취를 이루며 장벽을 부수는 행보다.

뿐만 아니라 이 곡은 국제음반산업협회(International Federation of the Phonographic Industry, 이하 ‘IFPI’)가 지난 19일 발표한 글로벌 싱글 차트에서도 최정상을 차지했다. IFPI 글로벌 싱글 차트는 한 해의 음원 소비량과 다운로드 횟수 등을 수치화해 흥행도를 분석, 가장 많은 글로벌 인기를 얻은 노래를 보여주는 지표다. 해당 차트에서 정상을 차지한 K-팝 아티스트는 로제가 처음이다. 북아메리카와 유럽을 제외한 지역에서 최초로 정상에 오르는 대기록까지 작성했다.

1977년 시작된 브릿 어워즈는 영국음반산업협회에서 주관하는 권위 있는 시상식이다. 라디오, TV DJ 및 진행자, 방송사 임원, 음반 제작사 대표, 언론인 등으로 구성된 1000명 이상의 패널 투표로 후보를 선정해왔다.

앞서 그룹 방탄소년단(BTS)이 2021년과 2022년, 블랙핑크가 2023년 ‘올해의 인터내셔널 그룹’에 후보로 올랐으나 수상에는 실패했다. 2024년에는 DJ 페기 구가 ‘올해의 인터내셔널 노래’ 후보로 지명됐으나 수상하지 못했다.

이날 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)은 ‘아파트’와 함께 ‘올해의 인터내셔널 노래’ 후보에 올랐다.