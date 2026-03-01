이란 최고지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [로이터]
[헤럴드경제=박세환 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 미국과 이스라엘의 공습으로 이란 최고지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이(86)가 사망했다고 발표한 가운데 이란 국영방송이 하메네이의 사망을 공식 확인했다.

이란 국영방송은 1일 하메네이 최고지도자가 미국과 이스라엘의 공습으로 사망했다고 밝혔다.


