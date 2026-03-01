서울 자치구 판세 요동…재선 구청장 행보에 정치권 촉각 류경기·김미경·박준희·이승로는 3선 도전 채비

[헤럴드경제=박종일 선임기자]6·3 지방선거가 3개월 앞으로 다가오면서 서울 정치권의 물밑 경쟁이 빠르게 달아오르고 있다.

각 정당은 광역·기초단체장과 광역·기초의원 후보 선정을 위한 채비에 들어갔고, 예비 주자들 역시 바쁜 일정을 소화하며 존재감을 키우고 있다.

특히 서울 자치구 가운데 일부 현직 구청장의 거취가 변수로 떠오르며 선거 판세에 적지 않은 영향을 미칠 전망이다.

가장 먼저 판을 흔든 인물은 오승록 노원구청장이다.

오 구청장은 최근 열린 자신의 출판기념회에서 이번 지방선거에 출마하지 않겠다는 뜻을 공개적으로 밝혔다. 서울 현직 구청장 가운데 비교적 이른 시점에 불출마 의사를 밝힌 사례다.

오 구청장은 도심형 휴양시설인 수락휴을 만들어 전국적인 인기를 한몸에 받고 있는 등 8년 재임 기간 동안 지역 발전을 위해 큰 획을 그었다는 평가를 받고 있다.

이때문에 정치권에서는 다음 총선 출마를 염두에 둔 행보로 풀이하는 여론이 높은 실정이다.

오 구청장의 불출마 선언으로 노원구청장 선거는 새로운 경쟁 구도가 형성될 전망이다. 현재 더불어민주당 내부에서는 서준오 서울시의원과 송재혁 서울시의원이 후보군으로 거론되며 물밑 경쟁이 이어지고 있는 것으로 알려졌다.

이와 함께 금천구에서도 미묘한 기류가 감지되고 있다.

재선의 유성훈 금천구청장이 향후 거취를 두고 깊은 고민에 들어갔다는 이야기가 정치권 주변에서 흘러나오고 있기 때문이다.

금천구 한 관계자는 “구청 내부에서도 유 구청장이 불출마를 포함해 다양한 선택지를 놓고 고민하고 있다는 말이 돌고 있다”고 전했다.

유 구청장은 지난 8년 동안 지역 발전을 위해 적지 않은 성과를 남겼다는 평가를 받고 있어 향후 행보에 관심이 쏠리고 있다. 일각에서는 더 큰 정치 무대를 염두에 둔 포석이라는 분석도 나온다.

만약 유 구청장까지 불출마를 선택할 경우 3선 구청장으로 서울시장 유력 후보인 정원오 성동구청장에 이어 서울에서 현직 구청장 세 명이 연이어 선거에 나서지 않는 상황이 만들어질 가능성도 있다.

반면 다른 재선 구청장들은 3선 도전을 위한 행보를 본격화하고 있다.

류경기 중랑구청장, 김미경 은평구청장, 박준희 관악구청장, 이승로 성북구청장 등은 이미 출판기념회를 열거나 조직 정비에 나서며 사실상 선거전에 돌입한 분위기다.

정치권에서는 이번 지방선거가 서울 자치구 권력 지형에 적지 않은 변화를 가져올 가능성이 크다는 분석이 나온다.

특히 현직 단체장의 출마 여부는 당내 공천 경쟁은 물론 본선 판세까지 좌우하는 핵심 변수로 작용할 전망이다.

정치권 관계자는 “현직 구청장의 거취 하나가 지역 정치 판을 완전히 바꿀 수 있다”며 “앞으로 두 달 사이 서울 자치구 선거 지형이 빠르게 재편될 가능성이 크다”고 말했다.