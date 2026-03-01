992㎡ 규모 전시관, AI 아이템 27개 전시 SKT AI, 대형 투명 LED ‘무한의 관문’ 표현 ‘독파모’ 2단계 진출 AI 모델 시연 등 풍성

[헤럴드경제(바르셀로나)=고재우 기자] SK텔레콤은 2일(현지 시간) 스페인 바르셀로나에서 개막하는 MWC26에서 인공지능(AI) 인프라·모델·서비스 전반을 아우르는 ‘풀스택(Full-Stack) AI’ 경쟁력을 선보인다고 1일 밝혔다.

우선 SKT 전시관은 약 992㎡(약 300평) 규모로, MWC26 행사장인 ‘피라 그란 비아’ 3홀 중앙에 조성됐다. ▷AI 인프라(AI 데이터센터, 네트워크 AI, 마케팅 AI) ▷AI 모델 ▷AI 서비스 ▷AI 에코시스템 등 총 27개 아이템이 전시된다. 국내·외 파트너사와의 협력도 담긴다.

전시 주제는 ‘무한한 기회와 가능성을 만들어내는 SKT의 AI’다. SKT는 전시관 공중에 매단 대형 투명 LED ‘무한의 관문’ 5개(도합 면적 84㎡)를 통해 이를 구현한다.

또 LED 18개를 통해 구현된 6m 높이 안테나 형태의 ‘커뮤니케이션 타워’, LED 11개로 AI DC 설루션을 소개하는 ‘AI DC 서버룸’ 등을 배치해 관람객의 눈길을 사로잡을 계획이다.

풀스택 AI를 주제로 한 관람객 참여 이벤트도 마련된다. 참여 관람객은 RC(Remote Control) 지게차 운전을 통해 AI 인프라·모델·서비스를 상징하는 블록을 쌓는 방식으로 ‘풀스택 AI’의 개념을 이해할 수 있다.

아울러 전시관에는 관람객이 체험할 수 있는 아이템도 배치된다. 지난 1월 정부의 ‘독자 AI 파운데이션 모델(독파모)’ 프로젝트 2단계에 진출한 국내 최초 519B(5190억개) 규모의 초거대 AI 모델 ‘에이닷엑스 케이원(A.X K1)’이 현장에서 시연된다.

권영상 SKT Comm지원 실장은 “AI가 만들어내는 기회와 가능성은 이제 특정 기술이 아니라 전 과정이 유기적으로 맞물릴 때 완성된다”며 “MWC26 전시를 통해 SKT의 ‘풀스택 AI’가 글로벌 시장에서 어떤 가치로 확장될 수 있는지 보여 드리겠다”고 말했다.