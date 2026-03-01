“美국무, 이란 공격 직전 의회 ‘8인의 갱’ 일원 7명에 브리핑”

[헤럴드경제=민상식 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 28일(현지시간) 미국과 이스라엘의 이란에 대한 대대적인 공격 당시 밤새 상황을 지켜봤다고 미국 백악관이 밝혔다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 “트럼프 대통령은 그의 국가안보팀 멤버들과 함께 마러라고에서 밤새 상황을 모니터했다”고 전했다.

레빗 대변인은 이어 트럼프 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 통화했다고도 했다.

다만, 대(對) 이란 공격을 함께 진행한 두 정상의 구체적 대화 내용은 언급하지 않았다.

레빗 대변인은 또한 공격에 앞서 마코 루비오 국무장관이 “의회에 통보하기 위해 ‘8인의 갱’(Gang of Eight)의 모든 일원에게 전화를 걸었고, 8명 가운데 7명과 연락이 돼 브리핑했다”고 말했다.

8인의 갱은 미 행정부가 중요한 국가안보 사안을 브리핑하는 의회 내 그룹으로, 하원 정보위원회 위원장과 야당 간사, 상원 정보위 위원장과 야당 부위원장, 하원의장, 하원 여당 원내대표, 상원의 여야 원내대표 등 기밀 브리핑을 받을 수 있는 상·하원의 양당 지도부를 일컫는데, 레빗 대변인은 연락이 안된 1명이 누군지는 밝히지 않았다.

앞서 마이크 존슨(공화·루이지애나) 미 연방 하원의장은 이날 엑스에 “루비오 장관으로부터 최신 정보를 받았다”고 언급한 바 있다.

레빗 대변인은 “대통령과 그의 국가안보팀은 오늘 하루 종일 상황을 계속 면밀히 모니터할 예정”이라고 말했다.