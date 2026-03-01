영프독 정상 “이란의 중동 공습 규탄”

[헤럴드경제=민상식 기자] 지난달 28일(현지시간) 미국과 이스라엘이 이란을 공습하고 이란이 이스라엘과 중동 내 미군 기지에 보복 공습을 한 가운데 영국 군용기가 ‘방어 작전’에 투입됐다고 키어 스타머 영국 총리가 밝혔다.

스타머 총리는 TV연설을 통해 “우리 국민, 우리의 이익, 우리의 동맹국들 보호를 위해 조율된 지역 방어 작전의 일부로서 오늘 영국 군용기가 (중동) 상공에 있었다”고 말했다.

그는 영국의 작전은 미·이스라엘의 대이란 공습과는 별개이며 국제법에 부합한다고 강조했다.

또 이란에 “추가 공습을 자제하고 무기 프로그램을 포기하며 이란 국민에 대한 끔찍한 폭력과 탄압을 멈춰야 한다”고 촉구하면서 “이것이 협상테이블로 돌아올 수 있는 길”이라고 말했다.

영국 일간 가디언도 영국 공군 기지가 미국의 이란 공격에 사용되지 않은 것으로 파악된다면서 앞서 스타머 총리가 차고스제도 디에고가르시아 및 영국 페어퍼드에 있는 공군 기지를 사용하게 해달라는 도널드 트럼프 미국 대통령의 요청을 거절했다고 보도했다.

다만, 키프로스에 있는 아크로티리 공군기지에는 이스라엘과 요르단 등 중동 국가를 방어하기 위한 F-35 6대와 추가 방공 시스템을 배치했다고 이 신문은 전했다.

스타머 총리는 프리드리히 메르츠 독일 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령을 비롯한 유럽 여러 지도자와 통화했다면서 외교적 방법으로 되돌아가야 한다고 강조했다.

영국과 프랑스, 독일 정상은 앞서 공동성명을 내 “가장 강력한 어조로 (중동) 지역 국가들에 대한 이란의 공격을 규탄한다”며 “우리는 협상을 재개하고 이란 지도부가 협상을 통한 해결을 추구하기를 촉구한다”고 밝혔다.

이들 3개국은 미국과 이스라엘의 이란 공습에 참여하지는 않았다고 밝히면서도 미국, 이스라엘, 역내 동맹국과 긴밀히 연락 중이라고 강조했다.