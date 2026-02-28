[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 지난 27일 경북도청에서 경북도, 대한적십자사 경북지사와 함께 지역 취약계층 지원 및 재난 대비 유기적 협력체계 구축을 위한 후원금 전달식을 진행했다.

이번 후원은 지역 대표 금융기관 iM뱅크가 기업의 사회적 책임을 이행하고 ESG경영 실천을 통해 지역 사회와의 상생을 도모하기 위해 마련됐다.

이날 iM뱅크가 전달한 후원금은 총 8000만원 규모로 대한적십자사 경북지사를 통해 경북 전역의 구호 활동에 사용된다.

세부 지원 항목은 재난구호차량 제작, 긴급 구호물품 지원, 어르신 회복지원 프로그램 등이다.

특히 재난구호차량과 긴급 구호물품 지원은 산불, 폭염, 집중호우 등 기후 변화로 인해 빈번해진 재난현장에서 이재민 대피소 지원 및 구호물자 수송에 핵심적인 역할을 할 것으로 예상된다.

또 평시에는 iM뱅크 임직원들이 참여하는 지역 무료 급식 봉사 등 어르신 회복 지원 프로그램 등에도 적극 활용될 예정이다.

지역 밀착 사회공헌 활동을 꾸준히 진행해온 iM뱅크는 명절맞이 온누리상품권 기탁, 취약계층 나눔 행사, 임직원 참여 봉사활동 등 지역 사회의 어려움을 함께 나누고 지역 경제에 활력을 불어넣는 다각적인 사회공헌사업을 꾸준히 전개해왔다.

강정훈 은행장은 “언제나 지역 사회와 함께 호흡하며 공동체의 안녕을 살피는 데 최선을 다하는 iM뱅크는 앞으로도 지역의 든든한 버팀목으로 실질적이고 진정성 있는 상생 경영을 실천해 지역민 모두가 행복한 미래를 만들어 가는데 앞장서겠다”고 말했다.