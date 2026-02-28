이란 이슬람혁명수비대 1시간 만에 대응 이란 내무부 “국제법 위반이자 침략 행위”

[헤럴드경제=주소현 기자] 이란이 28일(현지시간) 이스라엘에 드론과 미사일을 발사하며 즉각 반격에 나섰다. 또 미국과 이스라엘의 공격은 국제법을 위반한 침략행위라고 규탄했다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 낸 성명에서 이란에 대한 공격에 대응해 이스라엘에 미사일과 드론을 발사하는 첫 번째 공격을 했다고 밝혔다. 혁명수비대는 이스라엘이 이란의 군과 정부 기관 건물 등을 공습했다고도 확인했다.

혁명수비대 대변인은 리아노보스티 통신에 “우리의 대응은 향후 몇 시간 안에 올 것”이라며 이란에 대한 공격은 이스라엘의 ‘오산’이라고 주장했다.

지난해 6월 이스라엘이 이란을 공습했을 때 혁명수비대는 약 20시간 뒤 반격했으나 이번엔 약 1시간여 만에 즉각 대응했다. 이란 현지 언론에선 첫 번째 반격 공습에 미사일 수십기가 동원됐다는 보도가 나왔다.

리아노보스티 통신에 따르면 이란 내무부는 성명에서 “범죄자인 적이 또다시 국제법을 위반하고 협상 중 우리의 소중한 국토에 대한 침략행위를 저질렀다”고 주장했다.