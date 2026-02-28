전국 17개 시ㆍ도 온ㆍ오프라인 동시 진행

사단법인 국학원(원장 이기우)은 3·1운동 107주년을 맞아 “그날의 함성, K-스피릿으로 깨어나다!”를 주제로 ‘아리랑 기공 12수’를 선보이며 기념행사를 개최한다고 28일 밝혔다. 이번 행사는 중앙국학원과 전국 17개 광역시·도 지역국학원에서 약 3000명이 참가하며, 온·오프라인으로 동시 진행될 예정이다.

이번 기념식은 △3.1절 주제 영상 △국학원장 기념사 △설립자 격려사 △영상 축사(김교흥/국회문화체육관광위원장 등) △천신무예단 축하공연 △아리랑 기공 12수 배우기 △기미독립선언서 낭독 △3.1절 노래 제창 △만세 삼창 순으로 진행된다.

이승헌 국학원 설립자는 격려사를 통해 “고난과 역경을 넘어 참된 나를 발견하고 그 기쁨을 노래하는 것이 바로 ’아리랑‘의 의미이자 K-스피릿의 정수”라고 강조한다. 그리고 3월에 발간될 BTS의 ’아리랑‘ 앨범에 발맞추어 국학원청년들이 ‘아리랑’ 노래에 맞춘 ‘아리랑 기공 12수’를 선보이고 시민들과 함께 ‘아리랑’ 정신을 전하자고 당부했다.

이기우 국학원장은 “3·1 만세운동은 폭압적인 식민지배로부터 자유와 독립, 그리고 세계 평화를 위한 비폭력 저항운동이었으며, 당시 식민 지배를 받던 여러 나라에 희망의 메시지를 전했다. 이는 오늘날에도 절실히 필요한 시대정신이며, 8천만 겨레와 인류가 하나 될 수 있는 21세기의 위대한 정신문화 유산”이라고 강조했다.

이어 지역에서 별도로 진행되는 주요 오프라인 행사는 다음과 같다.

△서울: 서대문 독립공원 앞(10:00~11:00) △경기: 고양, 과천, 광명, 안양, 수원, 성남, 용인, 평택, 일원(14:00~16:00) △인천: 인천문화예술회관 대강당 및 야외광장( 10:00~12:00) △충남: 유관순열사 사적지 아우내봉화제 손도장태극기몹(2월 28일 10:00~15:00) 전야제 △충남: 아산 온양온천역 광장(10:00~11:00) △대구: 228기념 중앙공원(3월 8일 14:00~15:00) △제주: 조천만세동산, 조천읍사무소(08:00~12:00)

한편 국학원은 매년 3대 국경일(3·1절, 광복절, 개천절) 기념행사를 개최해 대한민국 정체성을 확립하고 K-스피릿을 계승·발전시키는 데 힘써 왔으며, 관련 공로로 국가보훈처장 표창(2014), 대한민국 국가사회공헌대상(2020), 대한민국 한류문화대상(2023) 등을 수상했다.