김지호 민주당 대변인 28일 소통관 브리핑 “그렇다면 국민의힘은 무엇을 보여주겠나”

[헤럴드경제=안대용 기자] 더불어민주당은 28일 “이재명 대통령은 자택까지 내놓으며 부동산 가격 정상화에 대한 의지를 행동으로 입증하고 있다”면서 “그렇다면 국민의힘은 무엇을 하고 있나”라며 야당을 겨냥했다.

김지호 민주당 대변인은 이날 오전 국회 소통관에서 ‘이재명 대통령은 집을 매각하는 진정성을 보여주었습니다. 그렇다면 국민의힘은 무엇을 보여주겠습니까?’라는 제목의 브리핑을 통해 “(이 대통령의 자택 매도는) 왜곡된 부동산시장 구조를 바로잡겠다는 결단이다. 말이 아니라 행동”이라며 이같이 언급했다.

김 대변인은 국민의힘을 향해 “부동산 가격이 끝없이 치솟던 시절, 다주택 기조를 사실상 방치하고 투기 심리를 자극했던 세력이 누구인가”라며 “지금도 고가 주택 중심의 시장 구조를 유지하려는 기득권 논리를 되풀이하며 정부 정책에 극렬히 반대하고 있는 것은 아닌가”라고 반문했다.

이어 “국민의힘은 집값이 오르고, 투기가 성공해야 만족하는 것인가”라며 “청년과 신혼부부, 집 한 채도 없는 서민의 절망은 보이지 않나”라고 했다.

김 대변인은 “특히 장동혁 대표께 묻는다”며 “대통령이 집을 팔면 내 집도 처분하겠다는 약속은 언제 이행하실 것인가. 공당 대표의 약속을 국민은 믿어도 되는 것인가”라고 했다. 그러면서 “왜 지금은 침묵하고 계시나”라고 했다.

이어 “부동산 정책은 국민 삶과 직결된 문제로, 정치 공방의 도구가 아님을 경고한다”며 “이재명 정부와 민주당은 부동산 가격 정상화, 투기 억제, 실수요자 보호라는 원칙을 흔들림 없이 추진할 것”이라고 했다.

그러면서 “국민의힘도 말이 아닌 행동으로 답하라”라고 촉구했다.