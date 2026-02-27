“제작진의 부족·불찰…다시 한번 사죄”

[헤럴드경제=김은희 기자] 디즈니+ 예능 ‘운명전쟁49’ 제작진이 순직 경찰과 소방관을 모독했다는 논란이 불거진 방송 회차를 재편집하기로 했다.

‘운명전쟁49’ 측은 27일 입장문을 내고 “고(故) 김철홍 소방장님과 고 이재현 경장님의 유가족분들을 비롯한 관계자분들의 말씀을 경청해 왔다”며 “그 뜻을 받아들여 해당 부분을 재편집하기로 결정했다”고 밝혔다.

이어 “제작진의 부족과 불찰로 상처 입으신 유가족분들과 소방 및 경찰공무원분들, 시청자분들께 다시 한번 깊은 사죄의 말씀을 드린다”며 “그동안의 의견들을 새겨 제작 프로세스를 정비하고 강화해 나가겠다”고 말했다.

다만 재편집 범위에 대해선 “현재 편집이 진행 중인 관계로 구체적인 부분은 말씀드리기 어렵다”면서 “기존 공개분은 편집된 버전으로 교체될 예정”이라고 덧붙였다.

‘운명전쟁49’는 49인의 운명 술사가 모여 여러 미션을 통해 자신의 운명을 시험하는 서바이벌 예능 프로그램이다.

논란이 된 방송은 지난 11일 공개된 2화의 ‘망자 사인 맞히기’ 미션이었다.

2004년 강력사건 피의자 검거 도중 순직한 고 이재현 경장의 사인을 맞히는 과정에서 한 무속인이 “칼 맞는 것을 ‘칼빵’이라고 하지 않느냐”라고 하자 패널들이 놀라는 모습이 담겼다. 또한 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직한 고 김철홍 소방장의 사인을 두고 출연진들이 화재나 붕괴, 압사 가능성을 추측하는 장면도 방영됐다.

이를 두고 유가족과 경찰·소방 단체 등에서 연이어 비판이 터져 나왔다. ‘운명전쟁49’ 제작진은 당초 초상 사용에 대한 유족의 동의를 얻었다고 대응했지만 논란이 커지자 뒤늦게 사과했다.