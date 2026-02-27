[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국관광산업을 부흥시키는데 큰 기여를 한 한국방문의해위원회는 27일 오전 11시 제19회 정기이사회를 개최하고, 이부진 호텔신라 대표이사 사장을 차기 위원장으로 재선임했다고 밝혔다.

이 위원장은 최근 3년간 위원회를 이끌며 매년 괄목할만한 성과를 이뤄왔다. 최근 국가관광전략회의때에 이재명 대통령의 뜻에 화답하는 듯, 대통령의 말에 활짝 웃는 모습이 국민들에게 전해지기도 했다.

이번 이사회에 앞서 위원회 측은 “이 위원장은 지난 ‘2023~2024 한국방문의 해’ 캠페인을 성공적으로 이끌며, 탁월한 추진력을 보여줬다”며, “내년부터 새롭게 시작되는 ‘2027~2029 한국방문의 해’의 성공적인 도약을 위해 이 위원장의 독보적인 전문성과 글로벌 리더십이 지속되어야 한다는 데 의견이 모였다”고 재선임 추진 배경을 설명했다.

특히 민관협력을 통한 관광산업 활성화가 절실한 시점에서 이 위원장의 연임은 위원회가 공익사업의 구심점으로서 역할을 강화하는 데 큰 동력이 될 것으로 전망된다.

위원회는 문화체육관광부 소관의 비영리재단법인으로 민간부문과 공공부문의 협력을 통해 한국 관광의 가치를 높이는 국내 유일의 관광분야 민관협력 조직이다.

한편, 이 위원장의 임기는 3년이며, 대내외적으로 위원회를 대표하여 관광산업의 외연 확장을 이끌게 된다.