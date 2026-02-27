[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강동구(구청장 이수희·사진)는 지난 26일 강동구청 5층 대강당에서 ‘2027학년도 대입전략설명회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 설명회는 최근 대입 전형의 흐름과 실제 결과 데이터를 바탕으로 수시·정시 전형별 준비 방향을 안내하기 위해 마련됐다.

강사로는 공교육 입시 전문가 김동진 교사(서울대·고려대 입학정책자문위원, 인천 동산고)가 나선다.

설명회에는 총 310명이 참석했다. 강의 영상은 추후 강동 미래온(ON)에 게시해 관심 있는 구민이 시청할 수 있도록 할 예정이다. 아울러 구는 오는 8월과 10월에 예정된 진로진학박람회 및 미래교육박람회와 연계해 대입전략설명회를 추가로 운영할 계획이다.

강동구는 학생과 학부모의 맞춤형 진학 설계를 지원하기 위해 화요일마다 ‘더베스트 진학전략상담실’을 상시 운영한다.

이수희 강동구청장은 “변화하는 입시 환경에 대응해 학생과 학부모에게 필요한 정보를 제공하고, 설명회와 상담 프로그램을 통해 진로·진학 준비에 참고가 될 수 있도록 지원하겠다”라고 밝혔다.