라이프스타일 캐릭터 IP 브랜드 래하벨(REAHABELL)이 네오팜의 바디케어 브랜드 더마비와 협업한 한정판 제품을 출시하고, 3월 1일부터 전국 올리브영 온·오프라인 채널에서 상반기 캠페인을 진행한다고 밝혔다.

이번 협업은 래하벨의 캐릭터 IP 세계관과 더마비의 바디케어 라인을 결합한 형태로 기획됐다. 캐릭터 스토리 기반 콘텐츠와 기능성 바디케어 제품을 패키지로 구성한 사례다.

더마비는 네오팜이 전개하는 바디케어 브랜드로, 데일리 모이스처 바디로션 등을 중심으로 제품군을 운영하고 있다. 보습 중심의 라인업을 통해 시장에서 입지를 확보해왔다.

래하벨은 스토리와 캐릭터를 기반으로 전개되는 라이프스타일 캐릭터 IP 브랜드로, ‘My Hello Reahabell’ 메시지를 통해 일상 속 동행과 위로의 의미를 담은 세계관을 구축해왔다.

이번 협업에는 래하벨 대표 캐릭터 라인인 브리즈(Breeze) 컬렉션이 적용됐다. 브리즈 컬렉션은 총 4종의 키링 인형 라인으로, 이번 더마비 협업 제품에는 브리즈민트(Breeze Mint)와 슈가핑크(Sugar Pink) 캐릭터가 포함됐다.

브리즈 컬렉션은 “어디든 데려갈 거야, Promise”라는 메시지를 중심으로 전개되는 스토리를 기반으로 한다. 해당 세계관은 2023년 공개된 래하벨 비디오 시리즈에서 시작됐으며, 영상에는 래하벨과 벨루가의 모험을 통해 자연, 우정, 용기, 만남과 이별 등의 이야기가 담겼다. 마지막 장면에 등장한 ‘Promise’ 메시지는 이후 브리즈 컬렉션의 모티브로 확장됐다.

이후 ‘Promise’는 키링 인형 컬렉션으로 구체화됐으며, 일상 속에서 함께하는 상징적 존재라는 설정으로 전개되고 있다. 이번 협업에서는 해당 세계관을 제품 패키지에 반영해 브랜드 스토리와 상품 구성을 연결했다.

브리즈민트와 슈가핑크 캐릭터는 파스텔 톤 색감과 부드러운 소재를 적용해 제작됐다. 기획 단계에서 더마비 바디케어 제품의 촉촉함과 부드러운 사용감을 시각적으로 표현하는 데 초점을 맞췄다는 설명이다. 인형의 질감과 색상은 더마비 제품 패키지 컬러와 조화를 이루도록 설계됐다.

협업 제품은 더마비 바디로션과 바디워시로 구성된 기획 세트에 래하벨 브리즈 컬렉션 키링 인형을 포함한 한정판 패키지다. 기존 바디케어 제품에 캐릭터 IP 요소를 결합한 형태다.

판매는 전국 올리브영 오프라인 매장과 온라인몰에서 진행되며, 3월 1일부터 상반기 캠페인으로 운영된다. 래하벨 관계자는 “브리즈 컬렉션 세계관을 제품 구성에 반영했다”고 밝혔다.

이번 협업은 캐릭터 IP 스토리와 바디케어 제품을 결합한 상품 기획 사례로, 콘텐츠 기반 브랜드와 기능성 제품 브랜드 간 협업 모델의 한 유형으로 볼 수 있다.