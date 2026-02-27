생계비·치료비 등 실질적 지원 “지역사회 약자 보호 활동 이어갈 것”

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국거래소는 27일 부산 연제구 부산경찰청에서 ‘범죄피해 사회적 약자 보호 지원을 위한 후원금 전달식’을 열고, 5000만원을 전달했다고 밝혔다.

이날 전달식에는 정은보 한국거래소 이사장, 정성수 부산경찰청 경찰청장 직무대리, 박선욱 부산사회복지공동모금회 사무처장 등이 참석했다.

이번 후원금은 부산지역 내 범죄피해로 경제·정신적 어려움을 겪는 사회적 약자의 조속한 일상 회복을 지원하기 위해 마련됐다.

거래소는 부산공동모금회와 함께 기금을 집행해 피해자에게 생계비, 치료비 등을 제공할 예정이다. 또 부산경찰청과 협력해 지원대상자를 신속히 추천한다는 방침이다.

정 이사장은 “이번 지원을 통해 범죄피해의 어려움을 극복하고 삶의 안정을 찾는데 작은 힘이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회의 사회적 약자 보호와 안전망 강화를 위한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어나가겠다”고 말했다.