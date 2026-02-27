2월27일 국회도서관 대강당서… 4개 부문 19명 수상 헤럴드미디어그룹 주최, 한국문화예술체육진흥원 주관

헤럴드미디어그룹이 주최하고 한국문화예술체육진흥원이 주관한 ‘2026 적극행정대상’ 수상식이 2월27일 오전 10시30분 서울 여의도 국회도서관 대강당에서 열렸다.

적극행정대상은 국민이 체감할 수 있는 창의적이고 적극적이고 선제적인 행정 사례를 발굴해 널리 알려 더 넓게 확산시킨다는 취지를 지니고 있다.

2026 적극행정 수상 부문은 총 4개 부문으로 입법, 지방의회, 지방정부, 공공기관으로, 모두 19명이 수상했다. 상패 수여에 앞서 적극행정대상 심사위원장으로 수고한 변재운 한국문화예술체육진흥원 이사장(전 국민일보 사장)은 “적극행정은 적재적소에 사람이 있지 않다면 어렵다”는 말로 수상자들에 대한 심사평을 압축했다.

입법 부문에서는 박정‧박수현‧박정훈‧서삼석‧박정현‧복기왕 국회의원에게 상패가 돌아갔다. 지방정부 부문은 박강수 서울 마포구청장, 이필형 서울 동대문구청장, 주용태 서울 아리수본부장이 수상했다.

지방의회 부문 상패는 모두 8명에 수여됐다. 김기덕 서울시의원, 김용호 서울시 도시안전건설위원회 부위원장, 김태수 서울시의회 주택공간위원장, 강석주 서울시의원, 엄기호 강원특별자치도 도의원, 이종배 서울시 문화체육관광위원회 부위원장, 최기찬 서울시의원이다. 공공기관 부문은 박정숙 서울시여성가족재단 대표이사, 김현훈 한국사회복지협의회 회장이 수상했다.

수상자들은 소감에서 “성공적인 적극행정이 시민과 주민의 삶에 얼마나 중요한 변화와 영향을 주는지를 안다”며 “이 상의 무게와 깊이를 알기에 앞으로도 안주하지 말라는 다그침으로 받아들인다”고 말했다. 소감들 중에는 “성공한 적극행정만이 아니라, 비록 실패했지먼 사심 없이 추진한 행정 사례도 발굴해 적극행정을 북돋워달라”는 주최 측에 대한 당부의 말도 있었다.

최진영 헤럴드미디어그룹 대표이사는 “적극(積極)은 한자로 ‘차곡차곡 쌓여서 이른다’는 뜻으로 성실함을 전제로 하는 것”이라며 “나라의 발전과 시민‧주민의 행복을 위해 앞으로 더 힘써 달라”고 수상자들에게 환영사 겸 축사를 했다.