오는 3월 29일 불광천변에서 은평 불광천 벚꽃 마라톤대회 열어

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 3월 29일 벚꽃 명소인 불광천변에서 ‘2026. 은평 불광천 벚꽃 마라톤대회’를 개최한다.

이번 대회는 지난해에 이어 불광천 벚꽃축제 ‘은평의 봄’과 연계해 진행된다. 참가 접수는 다음달 3일 오후 2시부터 은평구민을 대상으로 우선 시작되며, 5일 오후 2시부터는 누구나 선착순으로 신청할 수 있다. 모집 인원은 코스별 총 1000명이다.

접수는 은평구청 및 은평구체육회 홈페이지, 은평불광천마라톤 홈페이지를 통해 가능하다. 코스는 5km와 10km 두 가지로 운영된다.

5km 코스는 불광천미디어센터를 출발해 증산교를 반환점으로 돌아오는 구간이며 10km 코스는 불광천미디어센터를 출발해 중동교 인근에서 1차 반환 후 증산3교 인근 간이다리를 지나 두빛나래교 부근에서 2차 반환하는 구간이다.

참가자들은 대회 당일 오전 8시까지 집결해 준비운동과 개회식에 참여한 뒤 오전 9시부터 10km 코스를 시작으로 순차 출발한다. 완주자에게는 소정의 기념품이 제공된다.

구는 안전한 대회 운영을 위해 구간별 안전요원을 배치하고, 탈의실과 물품보관소, 응급구호 부스 등을 설치하는 등 철저한 준비에 나설 계획이다.

김미경 은평구청장은 “구민의 소중한 쉼터이자 벚꽃 명소인 불광천에서 은평의 봄을 알리는 마라톤대회를 개최하게 돼 기쁘다”며 “누구나 참여하는 마라톤대회를 통해 구민건강증진과 지역홍보 확대에 도움 될 것으로 기대한다”고 말했다.