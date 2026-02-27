[헤럴드경제=문영규 기자] 온라인 상에서 유관순 열사를 조롱하는 ‘유관순 방귀 로켓’ 영상에 이어 독립운동가인 김구 선생을 조롱하고 친일파인 이완용을 찬양하는 사진이 올라와 논란이 일고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “최근 한 틱톡 사용자가 인공지능(AI)으로 제작한 ‘유관순 방귀 로켓’ 영상이 논란인 가운데 다른 독립운동가들을 조롱하는 게시물도 발견돼 논란이 일고 있다”며 틱톡에 올라온 캡처 사진을 공개했다.

서경덕 교수가 공개한 게시물을 보면 김구 선생 사진엔 “얼굴이 이게 뭐냐, 사람은 맞음?”이란 문구를 쓰며 조롱을 했고 이완용 사진엔 “와 포스봐라. 바지에 지릴뻔”이란 글을 남겼다.

서 교수는 “한 누리꾼이 제보를 해 줘서 알게 됐다”며 “저 역시 유튜브 영상중에 독립운동가들을 모독하는 콘텐츠를 간혹 본 적이 있다”고 전했다.

그는 “3·1절을 앞두고 이러한 상황이 벌어져 정말로 안타까울 따름”이라며 “주변 법 전문가들에게 물어보니 이런 콘텐츠에 대한 법 처벌은 쉽지가 않다고 한다”고 했다.

그러면서 “무엇보다 이런 콘텐츠를 발견하게 되면 우리 누리꾼들의 적극적인 신고로 인해 영상 노출이 될 수 없도록 만드는 것이 가장 중요할 것 같다”며 “앞으로 독립운동가들의 명예를 지켜주기 위한 캠페인도 꾸준히 펼쳐 나가도록 하겠다”고 밝혔다.