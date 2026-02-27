[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청이 올해 기간제교사에 대한 복지를 확대 추진하겠다고 27일 밝혔다.

복식학급 협력 강사 지원 사업은 복식학급 수업의 질을 높이고 학습 결손을 최소화한다.

복식학급에 대해 주당 14시간 이내 월 60시간 미만 범위에서 협력 수업을 지원해 담임교사와 협력 강사가 함께하는 ‘1수 업 2 교사’ 체제를 운영한다.

2026학년도에는 현장의 높은 만족도와 교육적 효과를 반영해 지난해보다 예산을 1억원 증액하고 50~60개 복식학급을 대상으로 지원을 강화할 계획이다.

이를 통해 학생 개개인의 수준과 학년 특성을 고려한 맞춤형 학습 지도가 가능해지고 복식학급에서 발생할 수 있는 학습 공백을 체계적으로 보완할 수 있을 것으로 기대된다.

협력 강사는 수업 중 학년별 소집단 지도, 개별 맞춤형 피드백, 기초학력 보충 지도 등을 담당해 담임교사의 교육활동을 실질적으로 지원한다.

이에 따라 교사는 교육과정 재구성과 수업 설계에 더욱 집중할 수 있고, 학생들은 더 안정적이고 촘촘한 학습 지원을 받게 된다.

도교육청은 복식학급 운영의 내실화를 위해 수업 사례 공유, 교수․학습 자료 보급, 현장 컨설팅 연계 등 다각적인 지원을 병행할 방침이다.

복식학급이 단순한 학급 편성 형태를 넘어 학생 맞춤형 배움이 실현되는 특별한 학습환경으로 자리매김할 수 있도록 정책적 지원을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

임종식 교육감은 “복식학급은 교사의 세심한 수업 설계와 지원이 더해질 때 그 가치가 더욱 커진다”며 “협력 강사 지원 확대를 통해 소규모학교 학생들도 대규모 학교와 동등한 교육 기회를 누릴 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.