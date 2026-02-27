[헤럴드경제=이원율 기자]최악의 성범죄자 제프리 엡스타인과 교류한 사실이 나타나 논란이 된 뵈르게 브렌데 세계경제포럼(WEF·다보스포럼) 총재가 자진 사퇴했다.

26일(현지시간) 로이터통신에 따르면 브렌데 총재는 이날 성명을 내고 “심사숙고 끝에 WEF의 총재 겸 최고경영자(CEO)직에서 물러나기로 결정했다”며 “8년 반 동안 이곳에서 보낸 시간은 매우 의미 있었다”고 했다.

2017년부터 WEF를 이끈 브렌데 총재는 미국 법무부가 공개한 엡스타인 수사 관련 문건에 총 60여차례 등장, WEF의 자체 조사를 받았다.

그가 엡스타인과 함께 비즈니스 만찬에 3차례 참석한 일, 이후 이메일과 문자 메시지를 주고받은 정황 등도 문건에 나와 있었다.

브렌데 총재는 2018년 미국 뉴욕 방문 때 전직 노르웨이 외교관 테리에 뢰드라르센에게 엡스타인이 참석하는 만찬을 초대받았고, 이듬해 다른 외교관·기업인들과 비슷한 저녁 자리에 2차례 더 갔다고 해명한 바 있다.

브렌데 총재는 노르웨이 외무장관 출신이다.

그는 당시 엡스타인을 ‘미국인 투자자’로 소개받았다며, 엡스타인의 과거 범죄를 알았다면 모든 초대와 연락을 거절했을 것이라고 했다.

WEF 공동 의장 안드레 호프만, 래리 핑크는 이날 발표한 별도 성명에서 브렌데 총재와 엡스타인의 관계에 대한 외부 법률 자문으 독립 조사를 완료했으며, 종전 공개된 내용 말고 추가적 우려 사항은 없다고 밝혔다.

이들은 브렌데 총재 사퇴 후 알로이스 츠빙기가 WEF 임시 총재 겸 CEO를 맡고, 이사회가 향후 지도부 전환 과정을 감독할 것이라고 했다.

엡스타인은 전세계 각계각층 유력 인사들과 친분을 쌓아온 것으로 속속 드러나고 있다.

1980~1990년대 프랑스 문화계 아이콘이었던 자크 랑 전 프랑스 문화부 장관도 엡스타인과의 관계가 드러나 2013년부터 맡은 파리 소재 ‘아랍세계연구소’(IMA) 총재직에서 사임했다.

엡스타인에게 불륜 상담을 한 사실이 드러난 로런스(래리) 서머스 전 미국 재무장관은 하버드대 교수직에서 물러날 예정이다.

그는 엡스타인이 체포되기 전인 2019년 3월까지 최소 7년간 엡스타인과 이메일을 주고 받았는데, 특히 결혼생활 중 다른 여성과의 부적절한 관계에 대해 엡스타인에게 조언을 구한 것으로 드러났다.

이메일 공개 후 그는 “제 행동에 깊은 수치심을 느낀다”며 공적 활동을 중단하겠다고 밝혔지만, 비판이 이어지자 지난해 11월 대학 측의 조사가 진행되는 동안 강의를 맡지 않겠다는 입장을 낸 바 있다.

이 밖에 토머스 프리츠커 하얏트 호텔즈 코퍼레이션 집행역 회장도 엡스타인과 친분을 맺은 사실이 드러나 최근 사퇴했다.