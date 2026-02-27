▶터스크(레이 네일러 지음·김항나 옮김, 위즈덤하우스)=다미라 키스무툴리나 박사는 지구에 남은 마지막 코끼리를 지키려 밀렵꾼과 맞서다 참혹한 죽음을 맞는다. 그로부터 한 세기 후, 박사는 복원된 매머드의 몸에 이식된 채 눈을 뜬다. 사육된 코끼리의 유전자를 토대로 복원된 매머드는 추위를 견디는 법도, 먹이를 찾는 법도 모른 채 시베리아의 혹독함 앞에서 쓰러져 간다. 유일하게 코끼리의 문화를 아는 다미라는 직접 매머드의 우두머리가 돼 무리를 이끈다. 그 사이 엄니를 갖기 위해 코끼리의 멸종 시켰던 인간의 탐욕은 매머드로 향한다. 다미라는 매머드들에게 인간적인 분노를 가르친다. 그리고 평화 대신 전쟁을 선택한 매머드 무리는 인간들과 맞서 싸우기 시작한다. 지난해 ‘SF계의 노벨상’으로 불리는 휴고상 수상작인 이 책은 멈출 줄 모르는 인간의 폭력과 탐욕을 정면으로 비춘다. 책이 그리는 야생의 아름다움, 그리고 그것이 권력의 전리품이 되는 풍경은 오늘날 인류가 진정 복원해야 할 가치가 무엇인지에 대한 예리한 질문을 던진다.

▶나는 물리학으로 세상을 다르게 본다(하시모토 고시 지음·정문주 옮김, 더퀘스트)=물리학자는 뭐가 달라도 다르다. “최고의 음식이 뭐야?”라는 아이의 질문에 최고로 맛있는 음식의 생김새를 고민하고, 소나기가 쏟아질 때 가장 비에 덜 맞는 자세를 계산하며, 만원 버스 안에선 핵폭탄의 원리를 발견한다. 교토대에서 AI(인공지능)와 물리학을 잇는 ‘학습 물리학’을 연구하는 저자는 평범한 삶 속의 현상을 물리학에 접목해 삶의 지혜를 얻으려는 ‘발랄한’ 시도를 한다. 심지어 아버지의 죽음까지도. 아버지를 잃은 슬픔 앞에서 원자핵 구조를 떠올리고, 아버지의 뇌 정보가 소거될 때 필요한 에너지를 계산해보지만 결국 ‘아버지는 우주의 일부가 되었다’는 결론에 이른다. 물리학이 그리 멀게 만은 느껴지지 않는 대목이다. 저자가 이 책에 대해 한 “어린이의 손에 닿게 할 것”이라는 유머 섞인 주의 사항처럼 아이들은 물론, 과학에 문외한인 어른들까지도 물리학에 대한 새로운 즐거움을 알려준다.

▶말하라, 침묵이여(캐럴 앤지어 지음·양미래 옮김)=20세기를 대표하는 작가 중 한 명인 W. G. 제발트의 삶과 작품을 본격적으로 탐구한 최초의 전기가 출간됐다. 제발트는 작품을 통해 픽션, 역사, 자서전, 사진을 결합한 독창적인 문학을 추구했으며, 홀로코스트, 기억과 상실, 망명, 신비 등 현대 문학의 심오한 주제들을 다뤘다. 전기 작가 캐럴 앤지어는 제발트의 가족과 지인, 작중 인물의 실제 모델을 직접 만나 인터뷰하고, 그의 인생 궤적을 따라 독일과 영국 곳곳을 누비며 미발표 원고와 편지, 교정지에 연구 논문까지 광범한 문헌 조사를 병행해 베일에 가려져 있던 작가의 실체를 집요하게 추적한다. 제발트는 작품에 독창성을 부여한 방식대로, 현실에서도 사실과 허구를 뒤섞었다. 저자는 제발트가 스스로 소설가가 아니라고 했을 만큼 수많은 삶과 문헌, 현상을 참조해 글을 쓴 만큼 “역사가, 전기작가”이자 “공상가, 신비주의자”라고 평가하며, 혼동 속에서 제발트라는 인물의 난해한 진실을 길어올린다.