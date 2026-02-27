“세컨더리 딜 거래 활발해질 것” 한국 기관 투자자 포트폴리오 다변화

[헤럴드경제=신주희 기자] 국부펀드 한국투자공사(KIC)가 뉴욕에서 한국 금융인과 현지 투자 전문가를 초청해 올해 인수합병(M&A) 시장 동향 및 사모주식 세컨더리 전략을 논의하는 자리를 마련했다.

한국투자공사는 미국 뉴욕지사 주관으로 지난 26일(현지 시간) 뉴욕 코리아소사이어티을 개최했다고 27일 밝혔다.

포럼에는 주뉴욕 총영사관 부총영사를 포함해 정부, 공공 투자기관, 증권사·은행·보험사 투자 담당자 등 30여 명이 참석했다.

발표를 맡은 렉싱턴 파트너스의 빅터 우 세컨더리 투자위원회 공동의장은 사모펀드의 투자기업 회수가 둔화되는 가운데 세컨더리 거래 수요가 확대되고 있다고 진단했다.

그는 “최근 미국 M&A 시장은 회복세를 보이고 있으나 투자기업의 보유기간이 장기화되면서 투자자들의 유동성 확보 수요가 커지고 있다”며 “유동성 창출과 포트폴리오 최적화를 위한 세컨더리 매각 거래는 앞으로도 더 활발해질 것”이라고 전망했다.

세컨더리 거래는 기존 투자자가 보유한 사모펀드 지분을 매각하는 거래로 매도자는 투자금을 조기에 회수해 유동성을 확보할 수 있고 매수자는 비교적 회수가 임박한 자산에 투자할 수 있다는 장점이 있다.

렉싱턴 파트너스는 미국 금융회사 프랭클린 템플턴의 자회사로, 1990년 설립 이후 30년 이상 세컨더리 투자 전략을 운용해 온 전문 투자기관이다.

행사를 주관한 한국투자공사의 김율영 뉴욕지사장은 “최근 투자 활동이 활발한 세컨더리 시장 현황과 향후 유효한 전략을 심도 있게 살펴볼 수 있었던 좋은 기회였다”며 “한국 기관 투자자의 포트폴리오 다변화를 지원하기 위해 지속적으로 논의의 장을 마련하겠다”고 말했다.

한국투자공사는 글로벌 금융 중심지(미국 뉴욕·샌프란시스코, 영국 런던, 싱가포르, 인도 뭄바이)에 해외 지사 및 사무소를 두고 있다. 각 해외 지사 및 사무소는 현지에 진출한 국내 공공·민간 금융기관과 해외 투자정보를 공유하고 상호 협력체계를 구축하기 위해 노력하고 있다.