BMW 및 MINI 전 모델 무상점검 보증 연장 프로그램 등 특별 혜택 마련

[헤럴드경제=권제인 기자] BMW 그룹 코리아가 오는 3월 3일부터 4월 11일까지 약 6주간 BMW 및 MINI 고객을 대상으로 '스프링업 위크 2026' 캠페인을 진행한다고 27일 밝혔다.

BMW 그룹 코리아는 기온이 급변하는 봄철을 맞아 정기적인 차량 점검 및 관리의 중요성을 환기하고, 고객이 보다 안전하고 쾌적한 주행 환경을 유지할 수 있도록 지원하기 위해 이번 캠페인을 마련했다.

먼저 행사 기간 동안 BMW 및 MINI 전 모델을 대상으로 차량 연식에 관계없이 무상점검 서비스를 제공한다. 차량 점검 내용은 ‘서비스 라이브’를 통한 원격 확인이 가능해 고객은 신속하고 투명하게 정비 서비스를 이용할 수 있다.

차량 유상 수리 고객을 위한 혜택도 준비했다. 차량 유지 보수에 필수적인 오일류, 필터류, 브레이크 패드 및 디스크, 와이퍼, 배터리, 냉각수 등 주요 소모성 부품 및 공임을 20% 할인 가격으로 제공한다. BMW 및 MINI 오리지널 타이어는 10%, 교체 공임은 최대 50%의 할인 혜택을 적용하며 타이어 교체 수량에 따라 BMW∙MINI 캠핑 웨건 또는 BMW∙MINI 골프백을 사은품으로 증정한다.

같은 기간 동안 BMW∙MINI 차량 액세서리 또는 라이프스타일 제품을 구매하는 고객에게는 부품 및 공임을 20% 할인 가격으로 제공하며, 결제금액 100만원 당 10만원씩 최대 50만원의 액세서리·라이프스타일 쿠폰을 추가로 지급한다. 또한 My BMW 및 MINI 앱을 통해 이번 캠페인을 예약한 유상 고객에게는 BMW∙MINI 우산을 사은품으로 증정한다.

이외에도 신차 보증기간 연장 프로그램인 ‘워런티 플러스 프리미엄’ 및 ‘워런티 플러스 라이트’ 가입 고객에게는 10% 할인 혜택을, 구독형 차량관리 프로그램 ‘서비스케어 플러스’ 가입 고객에게는 모바일 주유권 1만원권을 제공하는 한편 차량 사고 수리 비용이 300만원을 초과한 고객에게는 서비스 바우처 20만원권을 별도로 지급한다.