27일 ‘부산 상수도사업본부 AI전환 전략 토론회’ 개최 상수도 인공지능 전환(AX) 추진방향 공개

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시 상수도사업본부가 27일 오전 열린 ‘부산 상수도사업본부 AI 전환(AX) 전략 토론회’에서 상수도 운영 데이터를 기반으로 자체 개발한 에이아이 에이전트(AI Agent) ‘상수iN(가칭)’을 발표하고 상수도 인공지능 전환(AX) 추진 방향을 공개했다.

이번에 내놓은 ‘상수iN’은 전국 최초로 지방자치단체가 자체 설계해 개발하고 이를 상수도 업무에 적용한 지능형 시스템이다. 상수도 내부 문서와 운영 데이터를 연계한 검색 증강 생성(RAG, Retrieval-Augmented Generation; 필요한 자료를 찾아서 답하는 인공지능) 기반 시스템으로, 단순 문서 생성이나 질의 응답이 아니라 상수도 업무 흐름 안에서 직접 활용되는 업무 참여형 인공 지능이다.

토론회는 상수도 분야의 인공지능 전환 전략을 공유하고 자체 개발한 에이아이 에이전트의 구조와 적용 가능성을 논의하기 위해 기획됐으며, ▷데이터분석전담TF 소개 ▷‘상수iN’ 소개 ▷AI 전환 추진 방향 순으로 진행됐다.

토론회에서 상수도사업본부는 상수도를 공공 인공지능 전환의 선도 거점으로 육성하겠다는 전략을 발표했다. AX는 AI 기술 도입을 넘어 상수도 운영 데이터와 업무 체계를 연결해 효율성과 대응 역량을 높인다는 것이다.

상수도사업본부는 24시간 운영되는 도시 핵심 인프라로, 실시간 데이터와 시설물 이력이 축적되는 대표적 데이터 기반 행정 분야다. 본부는 이번 업무 추진을 위한 데이터 분석 TF를 올해 1월 출범시켰다.

박형준 부산시장은 “상수도는 24시간 단 한 순간도 멈출 수 없는 도시의 핵심 기반 시설이자, 시민의 일상과 직결된 가장 기본적인 공공서비스”라며 “현장에 축적된 방대한 데이터와 노하우를 체계적으로 연결하고, 상수도를 공공 인공지능 전환의 선도 모델로 육성해 전국 공공서비스 혁신을 견인하는 기반을 마련하겠다”고 약속했다.