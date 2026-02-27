아이리스·올림퍼스 계획 폐기 “엔비디아급 성능 불확실”…내부 회의론

[헤럴드경제=정목희 기자] 메타의 자체 인공지능(AI) 반도체 개발 전략에 제동이 걸렸다. 고성능 훈련용 칩 개발을 중단하고 보다 단순한 버전으로 방향을 틀면서 AI 인프라 전략을 재조정하는 모습이다.

미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션은 26일(현지시간) 소식통을 인용해 메타가 ‘메타 훈련·추론 가속기(MTIA)’ 프로젝트의 최첨단 칩 개발을 중단하고, 설계를 단순화한 버전으로 전환하기로 했다고 보도했다.

메타는 코드명 ‘올림퍼스’로 추진해온 AI 훈련용 칩 개발을 취소했으며, 또 다른 칩 프로젝트인 ‘아이리스’에서도 일부 버전을 폐기했다. 이 같은 결정은 최근 AI 인프라 부서에 통보된 것으로 전해졌다.

당초 메타는 올림퍼스 칩을 대규모 서버 클러스터에 탑재해 자사 AI 모델 학습에 활용할 계획이었다. 그러나 경영진은 해당 칩을 실제 도입할 경우 오픈AI, 구글 등과의 모델 경쟁에서 오히려 리스크가 커질 수 있다고 판단한 것으로 알려졌다.

관련 하드웨어와 소프트웨어 생태계가 엔비디아 제품만큼 안정적이지 않고, 설계 복잡성으로 인해 양산 과정에서도 난관이 예상됐기 때문이다.

메타의 자체 칩 개발 부서에서 근무하는 한 관계자는 “개발 지연이나 재설계의 위험을 고려하면 엔비디아 성능에 필적하는 칩을 만들 수 있을지 내부 회의론이 많다”고 털어놨다.

실제로 메타는 지난 17일 엔비디아와 AI 칩 수백만 개를 도입하는 계약을 체결하고, 이어 24일에도 AMD와도 파트너십을 맺어 1천억 달러 규모 칩을 공급받기로 했다.

메타 대변인은 성명에서 “우리는 MTIA 포트폴리오를 발전시키는 것을 포함해 다양한 실리콘 포트폴리오에 지속 투자하겠다는 약속을 지키고 있다”며 “올해 더 많은 내용을 공유할 것”이라고 말했다.

거대 기술기업들은 엔비디아 의존도를 낮추고 공급망을 안정적으로 관리하기 위해 자체 AI 칩 개발에 앞다퉈 나섰으나 기업마다 상이한 성적표를 받고 있다.

구글은 텐서처리장치(TPU)라는 이름의 자체 칩을 오래전부터 개발해왔고, 아마존도 ‘트레이니엄’이라는 이름의 자체 칩을 현업에 활용하고 있다.

마이크로소프트(MS)는 한동안 자체 칩 개발에 고전해오다 지난달 ‘마이아 200’이라는 새 AI 칩을 선보였다.