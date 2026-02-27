- 시민이 가꾸는 명품 정원도시 대전, 시민정원사 30명 선발

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 시민이 직접 정원을 가꾸고 관내 곳곳에 정원문화를 확산키 위해 ‘2026년도 시민정원사 양성 과정’교육생 30명을 모집한다.

시민정원사 교육은 올해로 4년 차를 맞는 사업으로, 그동안 총 90명의 시민정원사를 배출했다. 수료생들은 지역 내 정원 조성 지원과 유지관리 활동, 정원박람회 참여 등 다양한 활동을 통해 시민 참여 기반을 넓혀왔다.

이번 과정은 정원에 대한 기본 이해부터 실무 역량까지 체계적으로 갖춘 시민정원사를 양성해, 생활권 중심의 정원 활동을 활성화하고‘명품 정원도시 대전’ 조성을 시민과 함께 만들어가기 위해 마련했다.

모집 대상은 만 19세 이상 대전시민이며, 접수 기간은 오는 3월 2일~4일까지 3일간이다. 참여를 희망하는 시민은 대전시 홈페이지(시정소식)에서 신청서를 내려받아 작성한 후 이메일로 제출하면 된다.

교육은 오는 4월 1일~6월 1일까지 매주 월·수요일 오후에 총 80시간 동안 이론과 실습을 병행해 진행한다. 정원 설계 기초, 식물 식재 및 관리, 계절별 정원 유지관리 등 실무 중심 교육으로 구성했으며 국가정원·지방정원·관내 민간정원 현장 견학도 함께 운영해 현장 이해도를 높일 예정이다.

박영철 대전시 녹지농생명국장은“대전시는 지방정원과 생활권 정원, 민간정원 등 도심 속 정원 인프라를 지속적으로 확대하고 있다”며, “정원은 행정이 만드는 공간뿐 아니라 시민이 함께 가꾸는 일상의 문화로 자리 잡아야 한다”고 말했다.