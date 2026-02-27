웰니스 트렌드 겨냥 ‘굿나이트 루틴’ 제안 불소 1450ppm 함유…충치 원인균 99.9% 항균

[헤럴드경제=최은지 기자] 오스템파마가 프리미엄 덴탈케어 브랜드 ‘뷰센(Vussen)’을 통해 ‘뷰센C 고불소 충치치약 대용량 기획팩’을 다음 달 1일 출시한다고 밝혔다.

이번 기획팩은 CJ올리브영의 웰니스 큐레이팅 플랫폼 ‘올리브배러’ 런칭을 기념해 마련됐다. 건강한 라이프스타일을 중시하는 ‘웰니스’ 트렌드에 발맞춰, ‘뷰센C 충치치약(160g)’ 본품과 ‘뷰센28 치아미백제(34g)’를 함께 구성해 취침 전 구강 관리를 돕는 ‘굿나이트 루틴’ 솔루션을 제안한다.

핵심 제품인 ‘뷰센C 충치치약’은 충치 예방 효과가 탁월한 불소를 1450ppm 함유하고 있다. 고농도 불소 성분은 양치질 과정에서 구강 내 인과 칼슘 성분을 치아로 끌어당겨 치 표면을 단단하게 강화하는 역할을 한다. 특히 구강 내 주요 충치 원인균인 진지발리스균을 99.9% 항균해 취침 중에도 빈틈없는 구강 관리를 지원한다.

함께 제공되는 ‘뷰센28 치아미백제’는 뷰센 브랜드 내 누적 판매 1위를 기록 중인 스테디셀러다. 실제 치과 미백 시술에 사용되는 과산화수소와 동일한 효과의 성분을 2.8% 함유하고 있으면서도, 일반 치약처럼 간편하게 사용할 수 있어 치과대학 임상시험을 통해 우수한 효과를 입증받았다.

오스템파마는 지난 2017년부터 2025년까지 누적 2,500만 개 이상의 치약 제품을 판매하며 구강 케어 시장의 강자로 자리매김해 왔다. 이번 신제품은 3월 1일부터 7일까지 진행되는 ‘올영세일’ 기간 동안 온·오프라인 매장 및 올리브배러 온라인몰에서 최대 30% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

오스템파마 관계자는 “웰니스 트렌드를 반영한 이번 기획팩이 고객들의 일상을 보다 건강하게 마무리하는 데 도움을 줄 것”이라며 “앞으로도 뷰센을 통해 일상 속 올바른 구강 습관을 정착시킬 수 있는 다양한 제품을 선보일 계획”이라고 말했다.